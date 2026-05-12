Burza po występie Wieniawy w "Tańcu z gwiazdami". Aż musiała się wytłumaczyć

Julia Wieniawa od lat spełnia się zarówno jako aktorka, jak i wokalistka. Gwiazda ma też za sobą udział w 11. edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie dotarła aż do finału programu. Tym razem pojawiła się na parkiecie w roli muzycznego gościa, jednak po występie musiała zmierzyć się z falą komentarzy widzów. W jaki sposób wykonała utwór "Kocham"?

Wokalistka coraz wyraźniej pokazuje, że muzyka zajmuje dziś w jej życiu szczególne miejsce. Artystka regularnie występuje na scenie, wydaje nowe utwory i stawia na rozwój swojej kariery wokalnej. Widać też, że podczas ostatnich występów skupia się przede wszystkim na dopracowanej oprawie muzycznej i emocjach, jakie chce przekazać publiczności. Po jej ostatnim występie zawrzało w sieci. Część widzów nie mogła uwierzyć w to, że Wieniawa poradziła sobie bez playbacku. "Czy to tylko błąd w nagraniu, że wygląda jak playback?", "Ale to widać, że jest z playbacku" - czytamy część komentarzy pod nagraniem Polsatu. Jest ich zdecydowanie mniej niż komplementów, ale i tak sama zainteresowana postanowiła zareagować.

"Odpowiadając na kilka wątpliwości w komentarzach - śpiewałam na żywo. Nigdy nie korzystam z playbacku. Ale rzeczywiście widzę, jakby obraz nie był całkowicie skoordynowany z dźwiękiem. To podobno wynika z wykorzystania innej, specjalnej kamery użytej tylko do mojego występu - potrzebnej do uzyskania tego specyficznego efektu ‘pociętego’ lasera wokół mnie" - przekazała Wieniawa.

Julia Wieniawa zachwyciła nie tylko wokalem, ale i stylem. Tak wyglądała na finale

Przypomnijmy, że gwiazda podczas występu postawiła na efektowną stylizację w głębokim, bordowym kolorze. Artystka zaprezentowała się w dopasowanej kreacji z połyskującymi zdobieniami i transparentnymi elementami, które dodawały całości scenicznego charakteru. Suknia z długimi rękawami podkreślała figurę gwiazdy, a obcisły fason i subtelne detale świetnie prezentowały się w świetle reflektorów.