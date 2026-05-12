11 maja, w poniedziałkowym wydaniu "Szkła kontaktowego" doszło do nietypowej sytuacji. Do studia TVN24 dodzwonił się telewidz, który w ostrych słowach skrytykował obecność Piotra Gąsowskiego w programie.

Gościem Tomasza Sianeckiego był aktor Piotr Gąsowski. W pewnym momencie prowadzący odebrał telefon od pana Pawła z Koziegłów, który od początku nie krył frustracji.

Ja też się kłaniam, ale z drugiej strony. Zamknijcie już ten program, bo kto was w ogóle słucha? Chyba babcia głucha. Tego z Polsatu dali... Mało mu jeszcze tej kasy? Po co on tu przychodzi? Dajcie spokój, idźcie spać. Ja też idę spać

- wyrzucił z siebie. Na krytykę Gąsowski odpowiedział z humorem. - Fajnie, podoba mi się - mogliśmy usłyszeć. Na tym jednak nie koniec, bo Sianecki postanowił podkręcić sytuację. - Pan Paweł panu coś płaci za to, że pan tutaj jest? - zwrócił się do Gąsowskiego. Aktor kontynuował w żartobliwym tonie. - Widocznie mam mało pieniędzy i jeszcze tu trzeba, ale pozdrawiamy pana Pawła. Ja bym chciał więcej takich telefonów. Ja lubię i uważam, że dobrze, jak jest taki wentyl, że sfrustrowane społeczeństwo się może wyszumieć - powiedział.

- No i wtedy się spokojniej śpi, bo już nie ma tych złych rzeczy, które siedzą w środku. One wychodzą na zewnątrz. Po nas to spłynie, proszę pana. Chociaż nie... Ja to się przejmuję takimi sprawami - dodał prowadzący. Na zakończenie Gąsowski jeszcze raz odniósł się do telefonu od widza, zwracając uwagę na kulturę wypowiedzi. - Ja się też przejmuję, ale chciałbym również panu Pawłowi podziękować za to, że nie zaklął - podsumował.

Agnieszka Kołodziejska nową komentatorką w "Szkle kontaktowym"

Po niedawnych zmianach w "Szkle kontaktowym", kiedy Michała Kempę i Wojciecha Fiedorczuka zastąpili Maciej Makselon i Michał Marszał, program ogłosił kolejnego nowego komentatora. Okazało się, że do zespołu dołączyła Agnieszka Kołodziejska. Dziennikarka pożegnała się z Radiem Zet pod koniec 2025 roku, gdzie prowadziła m.in. audycję "Szybko Zleci". Widzowie znają ją również z telewizji Polsat i Kanału Zero.