Rozpoczął się tydzień Eurowizji, a reprezentanci krajów przygotowują się do swoich występów i rywalizacji o miejsce w finale. Szczególną uwagę fanów przyciąga Finlandia. Duet Pete Parkkonen i Linda Lampenius, od samego początku, jest typowany przez bukmacherów jako główny faworyt konkursu. Po zwycięstwie w fińskich preselekcjach artyści błyskawicznie zyskali popularność i od miesięcy utrzymują pierwsze miejsce w notowaniach z 38 proc. szans na zwycięstwo.

Eurowizja 2026. Duet z Finlandii z szansą na zwycięstwo? Ich występ będzie historyczny

Finowie zaprezentują utwór "Liekinheitin" w języku fińskim. Pete Parkkonen będzie śpiewał, a Linda Lampenius zagra na skrzypcach, co jest wyjątkowym momentem w historii Eurowizji, ponieważ od wielu lat instrumenty muzyczne wykonywane są jedynie w formie nagranej, z powodu trudności technicznych w transmisji dźwięku na żywo.

Choć wcześniej zdarzały się nieliczne wyjątki, jak gra na harmonijce Lucio Corsiego, skrzypce Lindy stanowią większe wyzwanie. Europejska Unia Nadawców (EBU) na prośbę Finów zgodziła się jednak umożliwić artystce wykonanie utworu na żywo.

Duet Finów wystąpi już w pierwszym półfinale 12 maja, w tym samym, co Alicja Szemplińska, która w tym roku reprezentuje Polskę. Zagrają jako siódmi w kolejności i według bukmacherów mają pewny awans. "To brzmi epicko", "Perfekcyjne, naprawdę perfekcyjne" i "Do zobaczenia w Finlandii za rok" - piszą zachwyceni internauci. Przypomnijmy, że drugi półfinał odbędzie się 14 maja, a finał Eurowizji zaplanowany jest na sobotę 16 maja.

Eurowizja 2026. Kim są Pete Parkkonen i Linda Lampenius?

Pete Parkkonen jest znanym fińskim wokalistą, który zdobył popularność dzięki udziałowi w muzycznych talent show i wydał cztery albumy studyjne. Linda Lampenius, występująca też jako Linda Brava, to wszechstronna skrzypaczka i artystka, która odnajduje się w różnych gatunkach muzycznych - od klasyki, przez pop i rock, aż po jazz. Występowała w teatrach, filharmoniach i orkiestrach symfonicznych, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.