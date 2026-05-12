W najnowszym odcinku podcastu "WojewódzkiKędzierski" gośćmi Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego byli Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda. Jurorzy "Tańca z gwiazdami" odnieśli się m.in. do nieobecności Marcina Hakiela i Agnieszki Kaczorowskiej w programie Polsatu.

Iwona Pavlović o nieobecności Marcina Hakiela w "Tańcu z gwiazdami". "Na wszystkich jest czas"

Wojewódzki zapytał, dlaczego popularny tancerz, zwycięzca programu, od pewnego czasu nie pojawia się w show. Pavlović miała na to jasną, konkretną odpowiedź. - Uważam, że na wszystkich jest czas. Myślisz, że trzeba być w tym programie do końca życia? Uważam, że przychodzi taki wiek tancerza, że... - odparła. Gospodarz programu zasugerował, że nieobecność Hakiela może mieć związek z konotacjami rodzinnymi. - Tego to my już nie wiemy - odpowiedziała Pavlović.

Wygoda rozwinął temat zakończenia kariery tanecznej w pewnym wieku, tłumacząc, że z czasem i u niego zmieniły się priorytety. - Pamiętam, że jak miałem dwadzieścia parę, trzydzieści parę lat, to dla mnie najważniejsze było wtedy tańczenie. Później zacząłem robić choreografie. Dzisiaj mam co innego w głowie - stwierdził.

Iwona Pavlović szczerze o Agnieszce Kaczorowskiej. "Ona jest cudowna"

Pavlović chwaliła natomiast Agnieszkę Kaczorowską i wyraziła nadzieję na jej powrót do programu. - Ja kiedyś jej powiedziałam prosto w oczy: "Agnieszka, ty tańcz. A wiesz dlaczego? Dlatego, że ja już nie mogę zatańczyć". (...) Ja ci zatańczę wszystko: sambę, cha-chę, paso, ale to już nie jest moja forma sprzed lat. Nic nie daje tak wielkiej satysfakcji jak bezpośredni taniec - powiedziała.

Jurorka "Tańca z gwiazdami" podzieliła się także swoimi osobistymi odczuciami na temat Kaczorowskiej i tego, jaka jest prywatnie. - Powiedziałam: "Agnieszko, ty jesteś stworzona do tańca". Ona jest cudowna. Ale oczywiście nie dość, że świetnie tańczy, pięknie wygląda, jest taka ciepła, serdeczna. Uważam, że jak najbardziej [powinna tańczyć], jeżeli gdzieś produkcja się z nią spotka i zaprosi - mogliśmy usłyszeć w podcaście.

Na apel Wojewódzkiego o powrót Hakiela i Kaczorowskiej Pavlović stwierdziła, że w przypadku tancerza nie jest to takie oczywiste. - Myślę, że Marcin nie, ale nie wiem dlaczego - podsumowała. Wojewódzki zaznaczył, że tancerz czuje się bojkotowany, jednak jurorzy zapewnili, że nic o tym nie wiedzą.