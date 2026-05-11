12 maja odbędzie się pierwszy półfinał Eurowizji. To właśnie wtedy na scenie stanie Alicja Szemplińska. 11 maja w arenie odbyły się próby generalne, w tym tzw. próba prasowa, którą mogli obejrzeć akredytowani dziennikarze. W sieci pojawiły się pierwsze opinie na temat całego występu naszej reprezentantki. Polscy fani konkursu mogą spać spokojnie.

Alicja Szemplińska zakwalifikuje się do finału? Oto, co mówią zagraniczni dziennikarze

Wygląda na to, że członkowie zagranicznych redakcji coraz bardziej przekonują się do polskiej propozycji. Po próbie prasowej porozmawiała z nimi Maria Baładżanow z kanału Eurovibes by Maria. Dziennikarka przekazała kilka opinii Pudelkowi. "Myślę, że Polska miała bardzo dobrą próbę. Wokal Alicji był bardzo mocny i czysty. Staging jest również unikalny i dobrze współgra z utworem. Szczerze mówiąc, nie podobała mi się ta piosenka, gdy usłyszałem ją po raz pierwszy. Po obejrzeniu próby uważam, że Polska zdecydowanie awansuje do finału" - przyznał irlandzki dziennikarz "Eurovoix", Neil Farren.

Zadowolona była także dziennikarka z theeurovisionphiles.com z Hiszpanii. "Myślę, że występ Alicji był naprawdę dobry. Wszystko bardzo dobrze się ze sobą łączy, a staging ma świetny flow. Wokal Alicji jest niesamowity - to prawdopodobnie jedna z najmocniejszych wokalistek pierwszego półfinału. Scenografia idealnie pasuje do stylu utworu, a Alicja i tancerze bardzo dobrze ze sobą współpracują. Myślę, że Polska może się zakwalifikować" - mówiła. Z kolei brytyjski dziennikarz Jess z "Eurovoxx" stwierdził, że Alicja świetnie "panuje nad sceną". "Widać pewność siebie i duże przygotowanie. To zdecydowanie jedna z tych propozycji, które mogą zaskoczyć pozytywnie w półfinale" - czytamy na Pudelku.

Eurowizja 2026. Zmiana głosowania w półfinałach

W tamtym roku o awansie poszczególnych uczestników decydowali wyłącznie widzowie. Jurorzy przyznawali swoje punkty dopiero w finale. Podczas tegorocznej edycji organizatorzy postanowili wrócić do dawnych zasad. O tym, kto awansuje z półfinałów, zadecydują zarówno telewidzowie, jak i jurorzy. 11 maja odbyła się próba jurorska pierwszego półfinału, na której poszczególne komisje wystawiły swoje punkty. 12 maja, po półfinale, zostaną one dodane do głosów widzów. To właśnie wtedy poznamy finałową dziesiątkę.