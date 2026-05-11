Jeszcze przed finałem "Tańca z gwiazdami" na profilu Kuby Wojewódzkiego pojawił się post, w którym "ogłoszono" zwycięstwo Gamou Falla

Fani show byli zaskoczeni wpisem, zwłaszcza że to Sebastian Fabijański był faworytem wielu z nich

Wiele wskazuje na to, że wpis Kuby Wojewódzkiego mogły nie przypaść do gustu Edwardowi Miszczakowi, który miał próbować się z nim kontaktować

10 maja miał miejsce wyczekiwany finał "Tańca z gwiazdami", w którym nie brakowało zaskoczeń. Biorące w nim udział cztery pary za wszystkie występy otrzymały od jury maksymalną liczbę punktów, a co za tym idzie, decyzja o tym, kto zwycięży, należała do widzów. Ostatecznie Kryształową Kulę otrzymali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Części widzów ten werdykt się nie spodobał, a faworytami wielu z nich do zwycięstwa byli Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Jakby tego było mało, dwie godziny przed finałem "Tańca z gwiazdami" na profilu Kuby Wojewódzkiego pojawił się wpis, w którym "ogłoszono", że to właśnie Gamou Fall wygrał program.

Drama po "Tańcu z gwiazdami". Kuba Wojewódzki znał zwycięzcę?

10 maja na instagramowym profilu Kuby Wojewódzkiego pojawił się post zapowiadający nowy odcinek podcastu, który prowadzi z Piotrem Kędzierskim. Jego gośćmi są jurorzy tanecznego show - Iwona Pavlović i Tomasz Wygoda. O co byli pytani? "Dlaczego Kędzior nie wygrał. Dlaczego odpadł Kurzajewski. Po co komu Ewa Kasprzyk. Jak rządzi parkietem Miszczak. (...) Dlaczego wygrał Gamou" - możemy przeczytać w opisie. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że post został opublikowany jeszcze przed ogłoszeniem werdyktu w "Tańcu z gwiazdami".

Pod wpisem zawrzało, a fani show zaczęli dopytywać Wojewódzkiego, czy faktycznie wie już, że wygra Gamou. Dziennikarz zdecydował się odpowiedzieć na jeden z komentarzy. "My to wiedzieliśmy już dziś rano. Naiwność nie jest grzechem. Bywa cnotą" - odparł.

Edward Miszczak miał bombardować Kubę Wojewódzkiego telefonami

Co więcej, jak można wywnioskować z relacji Kuby Wojewódzkiego, jego wpis nie spodobał się Edwardowi Miszczakowi. Dziennikarz opublikował na InstaStories screen, z którego wynika, że dyrektor programowy Polsatu miał wielokrotnie próbować się do niego dodzwonić. "Hjuston. Mamy kłopoty" - skomentował krótko Wojewódzki.

Co warto podkreślić, nie ma żadnych faktycznych dowodów na to, aby Kuba Wojewódzki rzeczywiście miał znać zwycięzcę "Tańca z gwiazdami" jeszcze przed finałem. Dziennikarz mógł mieć zwyczajne przeczucie, że Gamou Fall stanie się ulubieńcem widzów i dzięki temu wygra program. Nie mówiąc już o tym, że wpis Wojewódzkiego stał się z pewnością dobrą reklamą dla nowego odcinka jego podcastu.