Za nami finałowy odcinek "Tańca z gwiazdami". O Kryształową Kulę walczyli: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Poziom był bardzo wyrównany, ale zwycięzca mógł być jeden. Statuetka trafiła do rąk Gamou Falla. Po ogłoszeniu wyników Sebastian Fabijański nie wyglądał na zadowolonego. Co przekazał internautom?

"Taniec z gwiazdami". Sebastian Fabijański podsumował udział w programie. "Piękna historia"

Po wyjściu ze studia Sebastian Fabijański chwycił za telefon i przemówił do internautów. Na nagraniu towarzyszyła mu partnerka taneczna Julia Suryś. - Dziękujemy za wszystkie wiadomości, za komentarze, za głosy, za każde dobre słowo, za wszystkie SMS-y, jesteście wspaniali. Dziękuję... Dziękujemy, naprawdę. Piękna historia. Julia jest piękna, piękny człowiek, a ja mam piękne wspomnienia - powiedział aktor na InstaStories. Sebastian Fabijański wspomniał także o swoim samopoczuciu po odcinku. Czy czuje rozczarowanie? - Trzymajcie się, para numer jeden. Para numer "ok"... jest ok! - usłyszeliśmy.

"Taniec z gwiazdami". Kim jest Gamou Fall?

Gamou Fall zachwycił widzów i jurorów, co zakończyło się zdobyciem Kryształowej Kuli. Warto podkreślić, że aktor występował m.in. w produkcjach "Zgon przed weselem" oraz "Dzisiaj śpisz ze mną". Gamou Fall jest także modelem i brał udział w międzynarodowych kampaniach. Jak sam przyznał, nie spodziewał się wygranej w finale.

- Dziękujemy, bo to, co wydarzyło się w tym momencie i przez te wszystkie tygodnie, to coś, czego w najśmielszych snach bym sobie nie wymarzył - zaczął na wizji. Podziękował produkcji. - Dziękuję ludziom, dzięki którym mogłem tu przyjść i pokazać, jaki jestem naprawdę, a nie na deskach teatru czy w serialu. Daliście mi platformę, żebym dał wam się poznać. Na początku bardzo się bałem, ale dzisiaj, stojąc w tym miejscu, mogę powiedzieć jedno: zawsze opłaca się być sobą od początku do końca - dodał.