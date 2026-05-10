Niepojęte, co się dzieje w komentarzach po finale "Tańca z gwiazdami". Padły słowa o Fabijańskim

Finał 17. edycji Taniec z gwiazdami dostarczył ogromnych emocji. Choć zwycięstwo Gamou Falla i Hanny Żudziewicz ucieszyło wielu widzów, część internautów uważa, że Kryształowa Kula powinna trafić do Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś. W sieci rozpętała się gorąca dyskusja.
Hanna Żudziewicz, Gamou Fall
Finał 17. edycji programu "Taniec z gwiazdami" wzbudził ogromne emocje i podzielił widzów. W decydującym starciu o Kryształową Kulę rywalizowały cztery pary: Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Ostatecznie to widzowie zdecydowali o wyniku głosowania. Jak ocenili werdykt?

Najwięcej głosów zdobyli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, dzięki czemu para zdobyła Kryształową Kulę oraz nagrody finansowe. Ich zwycięstwo wywołało lawinę komentarzy w internecie.

Wielu fanów gratulowało zwycięzcom, podkreślając ogromny rozwój Gamou Falla podczas programu, jego zaangażowanie oraz autentyczność. "Zasłużone", "Wywalczyłeś to sobie tańcem", "Wiedziałam od samego początku. Brawo" - pisali. 

Nie wszyscy jednak zgodzili się z werdyktem. Część widzów była rozczarowana, że nie zwyciężył Sebastian Fabijański. "Najbardziej zasłużyli na zwycięstwo Sebastian i Julia. Kiedy w końcu wygra sprawiedliwie, odpowiednia osoba?", "Totalne rozczarowanie. Dla mnie wygrał Sebastian", "Nie wierzę, przy takim poparciu dla Sebastiana wygrywa Gamou?", "To niemożliwe jestem wściekła i już nigdy nie obejrzę tego programu. Sebastian i Julia, dla mnie jesteście zwycięzcami" - czytamy na Instagramie.

Po zakończeniu finału odbył się live ze zwycięską parą. - Jesteście niesamowici. To, że my wygraliśmy tę Kryształową Kulę, to jest tylko i wyłącznie wasza zasługa. Dziękuję za wsparcie na każdym etapie - zwrócił się Gamou Fall do widzów. Podziękował również swojej tanecznej partnerce. - Haniu, tobie dziękuję za twoją determinację, za twoją wrażliwość, za to, jaką jesteś nauczycielką, jaką jesteś osobą, za wszystko, czego mogłem nauczyć się od ciebie tanecznie i życiowo - przekazał poruszony. - To dla mnie zaszczyt, że mogłam ci partnerować - odpowiedziała Hanna Żudziewicz.

