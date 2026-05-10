Finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami" przyciągnął tłum znanych twarzy, ale to właśnie Misiek Koterski skupił na sobie sporą część uwagi. Aktor pojawił się w eleganckim wydaniu i wyraźnie dopisywał mu świetny humor. Na wydarzenie przyszedł, by wspierać swojego przyjaciela, Sebastiana Fabijańskiego, jednak nie był sam - u jego boku pojawiła się pewna brunetka. To jednak nie koniec niespodzianek.

Misiek Koterski w finale "Tańca z gwiazdami". Co on tam robi? Nie uwierzycie

Misiek Koterski chciał kibicować swojemu przyjacielowi. Przyniósł ze sobą duży transparent z napisem: "Seba + Julia = Kryształowa Kula", który rozwinął przy pomocy swojej towarzyszki. Następnie energicznie dopingował Fabijańskiego i Julię Suryś, wywołując spore poruszenie na widowni. Jego towarzyszka uśmiechała się od ucha do ucha. Cała sytuacja szybko stała się jednym z najczęściej komentowanych momentów wieczoru.

Przypomnijmy, że aktor niedawno wspominał o nowym związku, nie ujawniając szczegółów. Z tego powodu obecność kobiety natychmiast wywołała spekulacje. Ich wspólne pojawienie się nie przeszło bez echa. Co sądzicie?

Misiek Koterski ma nową ukochaną. To mówi samo za siebie

Misiek Koterski i Marcela Leszczak powiedzieli sobie "tak" w 2024 roku i doczekali się syna Fryderyka. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu. Aktor po raz pierwszy tak otwarcie odniósł się do rozstania w podcaście Cypriana Majchera. - Niestety, pierwszy raz o tym mówię... Pod koniec naszego związku z Marcelą powieliłem ten schemat, powieliliśmy we dwójkę (...). U nas nie było zdrad, po prostu nie było miłości od pewnego czasu - mówił.

Wszystko wskazuje jednak na to, że po rozstaniu aktor ponownie otworzył się na uczucia. Już na początku kwietnia, w okresie wielkanocnym, pojawiły się pierwsze zdjęcia Koterskiego z nową partnerką. Para została przyłapana przez paparazzi podczas wspólnego wyjazdu do Sopotu, gdzie spędzali czas nad morzem. Później aktor opublikował wyjątkowy kadr z ukochaną. "Czas leczy rany" - napisał. Jednocześnie wyraźnie chroni prywatność swojej partnerki - na opublikowanych zdjęciach widać było jedynie fragmenty jej sylwetki.