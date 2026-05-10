Ceremonia otwarcia Eurowizji 2026 wystartowała 10 maja punktualnie o godzinie 17:00 i przyciągnęła tłumy artystów oraz przedstawicieli branży muzycznej. Wydarzenie odbywa się w Wiedniu. Uczestnicy prezentowali się na turkusowym dywanie w ustalonej kolejności. Nie zabrakło oczywiście polskiej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej.
Alicja Szemplińska postawiła na klasykę i elegancję, wybierając dopasowaną, śnieżnobiałą suknię, która przyciągnęła uwagę fotografów i fanów konkursu. To jednak nie wszystko. W trakcie przejścia po słynnym turkusowym dywanie, każdy z uczestników słyszał charakterystyczną piosenkę ze swojego kraju. Gdy tylko pojawiła się Szemplińska, z głośników rozbrzmiał utwór "Hej, sokoły"!
Artystka już wkrótce zaprezentuje się na eurowizyjnej scenie. Przypomnijmy, że wystąpi 12 maja, walcząc o miejsce w finale z utworem "Pray".
