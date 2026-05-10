Powrót na stronę główną

Biała kreacja Szemplińskiej kradła spojrzenia na otwarciu Eurowizji. Nie uwierzycie, co jej zagrano

Alicja Szemplińska pojawiła się na ceremonii otwarcia Eurowizji 2026 i od razu zwróciła na siebie uwagę. Polska reprezentantka postawiła na elegancję w jasnym wydaniu.
Biała kreacja Szemplińskiej kradła spojrzenia na otwarciu Eurowizji. Nie uwierzycie, co jej zagrano
fot. REUTERS

Ceremonia otwarcia Eurowizji 2026 wystartowała 10 maja punktualnie o godzinie 17:00 i przyciągnęła tłumy artystów oraz przedstawicieli branży muzycznej. Wydarzenie odbywa się w Wiedniu. Uczestnicy prezentowali się na turkusowym dywanie w ustalonej kolejności. Nie zabrakło oczywiście polskiej reprezentantki, Alicji Szemplińskiej.

Zobacz wideo Steczkowska pod wrażeniem Szemplińskiej. Odradza jej jedno

Alicja Szemplińska na otwarciu Eurowizji. Przyciągała spojrzenia

Alicja Szemplińska postawiła na klasykę i elegancję, wybierając dopasowaną, śnieżnobiałą suknię, która przyciągnęła uwagę fotografów i fanów konkursu. To jednak nie wszystko. W trakcie przejścia po słynnym turkusowym dywanie, każdy z uczestników słyszał charakterystyczną piosenkę ze swojego kraju. Gdy tylko pojawiła się Szemplińska, z głośników rozbrzmiał utwór "Hej, sokoły"!

Artystka już wkrótce zaprezentuje się na eurowizyjnej scenie. Przypomnijmy, że wystąpi 12 maja, walcząc o miejsce w finale z utworem "Pray".

Zdjęcia w galerii.Otwórz galerię

Artykuł w trakcie aktualizacji.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 Zaczynamy! Z którego serialu pochodzi ta postać?

Ten quiz sprawdzi, jak dobrze pamiętasz te polskie produkcje. Dopasuj bohatera do serialu!
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.