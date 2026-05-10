Powrót na stronę główną

Historyczny finał "Tańca z gwiazdami". Kto wygrał Kryształową Kulę? [AKTUALIZACJA]

Po tygodniach intensywnych treningów i emocji na parkiecie wiosenna edycja "Tańca z gwiazdami" dobiega końca. Jak uczestnicy poradzili sobie w ostatnim odcinku tanecznego show?
'Taniec z gwiazdami'
'Taniec z gwiazdami', KAPiF

Na ten moment fani "Tańca z gwiazdami" czekali od dawna. Na niedzielę 10 maja zaplanowano finał wiosennej edycji programu. Po raz pierwszy o Kryształową Kulę walczą aż cztery pary - Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Kto dołączy do grona zwycięzców show? Śledźcie z nami relację na żywo z finałowego odcinka "Tańca z gwiazdami".

Zobacz wideo Chciałaby wziąć udział w programie?

"Tańca z gwiazdami". Finał pełen emocji. Co działo się w programie?

Finałowy odcinek "Tańca z gwiazdami" startuje o godzinie 19:55. Jeszcze przed jego rozpoczęciem Polsat zdradził, że na widzów czeka kilka niespodzianek, w tym m.in. występ Kayah i Julii Wieniawy. "Zapowiadają się także wyjątkowe freestyle" - mogliśmy przeczytać na Instagramie programu.

Jako pierwsi na parkiecie zaprezentowali się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Para zatańczyła walca angielskiego, który niezwykle poruszył Iwonę Pavlović. Nie było tu zaskoczeń i otrzymali od jurorów 40 punktów. Następnie przyszedł czas na Sebastiana Fabijańskiego i Julię Suryś, którzy zatańczyli walca wiedeńskiego. Za swój taniec otrzymali masę komplementów i kolejne 40 punktów. Potem przyszedł czas na pierwszy występ specjalny. Kayah, w różowym boa i w otoczeniu tancerzy zaśpiewała "Ostatni raz zatańczysz ze mną".

Po przerwie na parkiecie pojawili się Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Walc wiedeński w ich wykonaniu chwycił jurorów za serca i poderwał do tańca Ewę Kasprzyk i Iwonę Pavlović. Ta para również otrzymała 40 punktów. Ostatnimi, którzy wystąpili w tej części tanecznych zmagań, byli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Zaprezentowali się w walcu angielskim, a następnie aktorka spełniła swoje marzenie i wykonała kilka tanecznych kroków w towarzystwie Rafała Maseraka. Gałązka i Bartkiewicz także zachwycili jury i dostali 40 punktów.

Po tej części występów przyszedł czas, aby na parkiecie pojawiły się pary, które już pożegnały się z programem. Zaprezentowały się w choreografii do muzyki z filmu "Gorączka sobotniej nocy".

Następnie przyszedł czas na przerwę, a po niej moment, na który wszyscy czekali, czyli freestyle. Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Podczas ich występu na parkiet w pewnym momencie wszedł partner aktorki Mateusz Banasiuk i dołączył do choreografii. Ich pokaz wzruszył wszystkich, a jurorzy przyznali im 40 punktów. Zaskoczeniem był freestyle Sebastiana Fabijańskiego i Julii Suryś. Para przygotowała układ do piosenek aktora. Przy tym występie również polały się łzy wzruszenia, a jury przyznało tej parze 40 punktów. 

Ogromne owacje za swój artystyczny freestyle otrzymali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Jurorzy nie szczędzili im komplementów, a maksymalna liczba punktów była tu tylko formalnością. Umiejętności aktorskie z tanecznymi we freestyle'u połączyli również Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Po występie aktorkę przytuliła poruszona Ewa Kasprzyk. Za swój ostatni taniec w programie otrzymali 40 punktów.

Artykuł jest aktualizowany.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/10 W którym teleturnieju mogliśmy często słyszeć to zdanie: "Czy to twoja ostateczna odpowiedź?"

Quiz: Rozpoznasz polskie teleturnieje po znanej frazie? Nie tak łatwo zdobyć 10/10
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.