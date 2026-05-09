9 maja odbył się wielki finał 17. edycji programu "Mam talent!". Choć jurorzy oceniali występy uczestników, to decydujący głos należał do widzów, którzy mogli głosować na swoich ulubieńców. Już wiemy, do kogo trafiła główna nagroda, czyli 300 tys. zł. Co się działo w ostatnim odcinku tej edycji?

REKLAMA

Zobacz wideo Niekorzystne kontrakty po talent show. Lanberry jedno powtarzała swoim podopiecznym w programie

"Mam talent!". Finał 17. edycji. Zobaczcie, co się działo

Jako pierwsza wystąpiła siedmioletnia Margaryta Reznik. Młoda tancerka zachwyciła jurorów, a Marcin Prokop nazwał ją nawet "królową parkietu". 14-letnia Marcelina Runewicz wykonała utwór Céline Dion, a publiczność i widownia nie ukrywali swojego poruszenia. Grupa Young Generation po raz kolejny udowodniła, jak silna więź ją łączy, co poruszyło także jurorów oraz widzów. "Magia! Jesteście przecudne" - pisali widzowie w mediach społecznościowych programu.

KX zaczarował widownię, jurorów i prowadzących. Jego występ poruszył także widzów, którzy ruszyli do komentowania na profilu na Instagramie programu. "Najlepszy. Magnetyzuje. Każdy występ jest sztuką" - możemy przeczytać. 11-letnia Milena Tesarska, wicemistrzyni świata w akrobatyce powietrznej, do perfekcji opanowała swój występ.

Następnie na scenie pojawił się Kaczorex. Uczestnik już kiedyś brał udział w finale, dokładniej w drugiej edycji programu. Artysta-tancerz zachwycił jurorów, a Agustin Egurrola aż wstał, gdy oceniał jego występ. Po raz pierwszy zaapelował do widzów, by głosować na tego uczestnika. Kolejną wokalistką w tym odcinku była Nina Żubrowska Mestre. - Ty jesteś ninja na scenie. Rozwalasz system, każdy dźwięk, który z siebie wydobywasz, to cios w nasze dusze. Masz swoją sygnaturę, swoje logo, jesteś osobą, której nie da się pomylić z nikim innym" - ocenił Marcin Prokop.

"Najsłodszy występ finału" należał z kolei do Lizy i Diny. Już w półfinale wzruszająca relacja psa z jego opiekunką wywarła ogromne wrażenie zarówno na jurorach, jak i na widzach. Czy zdoła to wystarczyć, aby wygrać? - Jestem zachwycona, to było rozczulające, i dla mnie, i dla publiczności również - przyznała Wieniawa.

Po przerwie reklamowej na scenę wkroczył zespół wokalny Luna Plena. Trzydziestu jeden wykonawców zaprezentowało się przed jurorami, którzy nie kryli wzruszenia i zachwytu nad ich występem. - Uwielbiam takie momenty w tym programie, kiedy można się zatrzymać i wejść w swój wewnętrzny świat. Czułam, jakbyście się wwiercali w moje serce - oceniła Julia Wieniawa. Następnie przyszedł czas na zdobywcę "dzikiej karty", Macieja Pałatyńskiego. - Jesteś genialny - nie mógł wyjść z podziwu Egurrola.

"Mam talent". Kto wygrał 17. edycję programu?

17. edycję "Mam talent!" wygrał duet Liza i Dina. - Jestem tak bardzo wzruszona i tak bardzo wdzięczna - podkreśliła zwyciężczyni. Paulina Krupińska nie ukrywała radości, gdyż jest wielką fanką tego duetu, któremu dała Złoty Przycisk. Kaczorex uplasował się na drugim miejscu, natomiast KX zdobył miejsce trzecie.