Trzeci sezon "The Traitors. Zdrajcy" dobiega końca

10 maja TVN wyemituje finałowy odcinek popularnego show

Na oficjalnym profilu programu roi się od komentarzy niezadowolonych widzów. Nowa odsłona rozczarowała ich pod wieloma względami

"The Traitors. Zdrajcy" to program, który od początku budził mnóstwo emocji. Nie inaczej było i tym razem. Każdy odcinek trzeciego sezonu prowokował do burzliwych dyskusji. 10 maja TVN wyemituje wielki finał. Kogo w nim zobaczymy? Uczestnicy podzieleni są na dwie frakcje - zdrajców: Iza oraz Wojtek i lojalnych: Maciej, Wioletta, Paweł. Na dzień przed ostatnim odcinkiem w sieci zrobiło się naprawdę gorąco. Widzowie postanowili podzielić się przemyśleniami na temat trzeciej odsłony.

"The Traitors". Widzowie rozczarowani nową edycją. "Coś jest nie tak"

Zdaniem większości widzów trzeci sezon "The Traitors" w niczym nie dorównywał dwóm poprzednim. "Ogólnie śledzę ten program i czytam komentarze. Bardzo dużo hejtu się wylewa na ten sezon. Ale fakt… coś jest nie tak. Pierwsze dwa sezony - marzenie. Dlaczego się zepsuło?", "Daruję sobie finał. Zmieniliście fantastyczny format w popis chamstwa i agresji. Wstyd", "Ja tak czekałam na trzeci sezon, a tu taka porażka. Ja i wszyscy moi znajomi skończyliśmy już dawno oglądać" - czytamy.

Widzowie wydają się być niezadowoleni również z samych finalistów. Zdecydowana większość liczyła na zupełnie inny skład. "Nie mam komu kibicować", "Najmniej wyczekiwany finał, moi ulubieńcy już odpadli", "Nikt 'wartościowy' już tam nie został, więc finału oglądać nie zamierzam i oszczędzę sobie nerwów" - pisali. A wy czekacie na finałowy odcinek? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Malwina Wędzikowska chciała zrezygnować z "The Traitors"

Malwina Wędzikowska jest związana z "The Traitors" od samego początku. Jakiś czas temu prezenterka zdradziła, że podczas kręcenia trzeciego sezonu myślała o rezygnacji. - W połowie zdjęć powiedziałam "dość". Wysłałam maila do dyrektorów. Powiedziałam, że ja już nie wchodzę na plan, bo zostały przekroczone wszystkie granice mojej wydolności. Że ja już nie jestem w stanie ciągnąć tej produkcji w takim wymiarze godzin - opowiadała Plejadzie.

Wędzikowska zdecydowała się jednak dokończyć to, co zaczęła. - Usiadłam z Martą Więch, producentką, która się bardzo zdenerwowała. Powiedziała: "To co mam teraz zrobić? Zerwać zdjęcia?". Musieli za to bardzo dużo zapłacić - żartowała.