Finał "The Voice Kids" pełen emocji. Cleo zalała się łzami

Cleo nie ukrywała emocji podczas finału "The Voice Kids"

Na scenie zaprezentowali się Ola Piłat, Leon Skorupski i Oliwia Johnson

Cleo miała ogromny problem z podjęciem decyzji

Finał "The Voice Kids" jest niezwykle emocjonującym wydarzeniem. Już wiemy, że Cleo nie była w stanie ukryć wzruszenia podczas występów swoich podopiecznych - Oli Piłat, Leona Skorupskiego i Oliwii Johnson. Emocje sięgnęły zenitu, a trenerce wyraźnie trudno było opanować łzy i drżący głos. "Mnie do tej pory trzęsą się ręce, bo tak bardzo to wszystko przeżywam dzisiaj z wami. Przepraszam, ale ja się tak z nimi wszystkimi związałam" - wyznała.

"The Voice Kids". Emocje sięgnęły zenitu. Cleo nie jest w stanie powstrzymać łez

Piosenkarka nie kryła emocji w programie. Najtrudniejszy moment przyszedł, gdy przyszło do podjęcia decyzji o tym, kto przejdzie dalej. Cleo wyraźnie nie radziła sobie z presją i odpowiedzialnością, jaka na niej spoczywała. W trakcie wypowiedzi całkowicie się rozkleiła. Emocje całkowicie przejęły nad nią kontrolę. Gwiazda najchętniej chciałaby, aby wszyscy podopieczni przeszli dalej. "To był ogromny zaszczyt z wami pracować… Nie chciałabym, żebyście... zapamiętali mnie jako trenerkę, tylko jako takiego dobrego ducha... Pamiętajcie, że zawsze będę, cokolwiek teraz się nie wydarzy… Ja jestem... Dobra, uspokój się" - wyznała przez łzy. Będziecie oglądać finał "The Voice Kids"?

"The Voice Kids". Te chwile zawsze są trudne. Cleo powiedziała wprost

Jak Cleo sama przyznała, mimo wieloletniego doświadczenia w programie, takie chwile wciąż są dla niej najtrudniejsze. "Jestem już osiem lat w tym programie i ta chwila... Ona jest niezmiennie najtrudniejsza ze wszystkich. Naprawdę przysięgam, to się nie zmienia z czasem" - wyznała ze smutkiem. Wzruszenie trenerki udzieliło się także młodym uczestnikom, którzy również nie kryli emocji. Przed nimi wielki finał, w którym zawalczą nie tylko o zwycięstwo, ale także o nagrody i dalszy rozwój swojej muzycznej kariery. Wszystko stanie się jasne 9 maja o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.