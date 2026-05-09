Fani wściekli się po półfinale "Must Be The Music". "Jakiś nieśmieszny żart"

Drugi półfinał "Must Be the Music" dostarczył ogromnych emocji. To nie występy, a wyniki wywołały największe poruszenie. Na scenie pojawiło się wielu uczestników walczących o finał, jednak ostatecznie awans wywalczyli: Robert Wiewióra, Julia Gawlik, Asia Smajdor i Piotr Odoszewski. Decyzja ta natychmiast rozpętała lawinę komentarzy w sieci, a wielu widzów nie kryło swojego rozczarowania.
Nie zabrakło głosów rozczarowania. "Jakiś nieśmieszny żart. Piotr jedyny zasłużony awans do finału", "Szczerze mówiąc, nie zgadzam się z wyborem do finału. Moim faworytem był Mateusz Gędek" - pisali internauci po zakończonym półfinale w mediach społecznościowych.
Widzowie wskazywali także innych uczestników, którzy ich zdaniem powinni znaleźć się w finale. "Zdecydowanie w finale powinien znaleźć się fenomenalny Jan Marczewski i bardzo dobra Maryla…", "Ludzie, wy w ogóle macie słuch? Serio? Najgorszy wynik tych półfinałów", "Gratulacje. Udało się... Poziom programu zaniżony", "To porażka formatu" - to tylko część wpisów, które pojawiły się w sieci.
Szczególne emocje wzbudził awans Roberta Wiewióry, który mimo negatywnych ocen jurorów zdobył wystarczającą liczbę głosów widzów, by przejść dalej. "Kto głosował na Wiewiórę", "Piotr i Julia zasłużenie, Joanna kontrowersyjnie, a Robert to nieśmieszny żart - ale patrząc na liczby, jakie dostaje, to idzie na wygraną" - komentowali oburzeni widzowie. Przypomnijmy, że Robert Wiewióra zdobył Dziką Kartę Radia ZET.
W komentarzach coraz częściej pojawiały się też głosy sugerujące zmiany w formule programu. "Widzowie powinni wybierać tylko w finale...", "Jury jakie niezadowolone z wyborów widzów", "Fajny program, ale fajniejszy byłby bez udziału widzów... O gustach ponoć się nie dyskutuje, a powinniśmy, żeby nie kończyło się tak, jak to. Natalia Szroeder prawie zapadła się pod stół, a Miuoshowi, Dawidowi Kwiatkowskiemu i Sebastianowi prawie wyszły oczy z orbit" - czytamy. Zgadzacie się?