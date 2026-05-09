Kudelski zarzuca Szemplińskiej, że śpiewa nieczysto. "Ktoś coś z tym zrobi?"

Alicja Szemplińska została wybrana na reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji, gdzie wystąpi z utworem "Pray". Młoda artystka niemal natychmiast stała się tematem gorących dyskusji w sieci. Od 2 maja jest już w Wiedniu, gdzie odbędzie się konkurs. 7 maja wokalistka wzięła udział w drugiej próbie technicznej. Nagranie obiegło internet. Głos w mediach społecznościowych na temat głosu Szemplińskiej zabrał Robert Kudelski.

W sieci nie brakuje komentarzy dotyczących występu reprezentantki Polski. Do sprawy odniósł się także Robert Kudelski, który wprost ocenił wykonanie artystki. W swoim wpisie zasugerował, że wokal wymaga jeszcze dopracowania przed nadchodzącym występem i zwrócił uwagę, że czasu na ewentualne poprawki zostało niewiele. "Kandydatka Polski na Eurowizję śpiewa nieczysto. Ktoś coś z tym zrobi? Jest jeszcze kilka dni" - czytamy na Facebooku. Fani aktora się podzielili. "Alicja? Niemożliwe! Jest genialna!!! Wygrała Voice'a! Może jej nutka jakaś wypadła nie tak ze stresu..." - napisała fanka. "To prawda. Zwłaszcza wtedy, kiedy dużo kombinuje z ozdobnikami" - dodała jednak inna internautka. Co sądzicie o wpisie aktora?

Lanberry w podcaście Galaktyka Plotek wypowiedziała się na temat piosenkarki. - Uważam, że to jest szalenie utalentowana wokalistka, artystka, która próbuje od wielu już lat (...) przemycić brzmienia, które są tak trochę na bocznym torze, mam na myśli tutaj soul, R&B. I bardzo dobrze, że to próbuje, bo robi to w sposób świeży, przemyślany i coraz bardziej mam wrażenie po swojemu - oceniła.

W wywiadzie zdradziła, że mimo ogromnego wsparcia dla Szemplińskiej, trudno jej jasno określić, czy ma szansę na wygraną. Zwróciła uwagę, że na ostateczny wynik wpływa wiele różnych elementów. Jednocześnie podkreśliła, że mocno wierzy w jej sukces. - Czy ta piosenka ma szansę? Nie mam zielonego pojęcia, bo wiemy, że ten konkurs jest nieprzewidywalny, liczą się tam przeróżne sympatie, viralowe sytuacje i życzę jej z całego serca, żeby teraz nakręciła hype wokół tej piosenki i niech zajdzie jak najwyżej - skwitowała.