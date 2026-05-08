"Nasz nowy dom" to program, który emitowany jest od 2013 roku. W formacie pomaga się potrzebującym poprzez remontowanie ich posiadłości. Obecnie prowadzącą show jest Elżbieta Romanowska - zastąpiła Katarzynę Dowbor. W odcinku, który wyemitowano 7 maja, poznaliśmy historię pani Agnieszki i jej synów. Internauci nie kryli poruszenia tym, co przeszła bohaterka programu.

"Nasz nowy dom". Odcinek wzbudził emocje. To pisali widzowie

Pani Agnieszka, której pomogła ekipa programu "Nasz nowy dom", była ofiarą przemocy domowej. - Była przemoc psychiczna, finansowa. Gdzie żyjąc z człowiekiem, ja nie wiedziałam, co za chwilę nastąpi - mówiła bohaterka odcinka. Jak wyjawiła, jej partner odebrał sobie życie. Kobieta miała problem z mieszkaniem, które musiała przystosować do niepełnosprawnego syna. "Ciągłe zalania przez sąsiada z góry niszczą wszystko. Wilgoć, odpadający tynk i grzyb na ścianach to codzienność tej rodziny. Do tego wnętrze pamięta lata 60. Zniszczone podłogi, wystające śruby i niebezpieczne elementy ranią Alana i powodują bolesne upadki. Kuchnia to prawdziwa bomba zegarowa" - opisywała sytuację produkcja programu.

Elżbieta Romanowska wraz z ekipą remontową odmieniła życie pani Agnieszki. Widzowie nie kryli poruszenia odcinkiem. Docenili również aranżację wnętrza. "Kochana pani Agnieszko. Jest pani cudowną osobą. Oby wam się dobrze mieszkało", "Mistrzostwo, na tak małym metrażu zrobić ludziom raj", "Pięknie wyremontowany dom. Cudowna tapeta i zmyślnie ustawione mebelki. Bądźcie szczęśliwi, niech wam się wiedzie" - czytamy w komentarzach w mediach społecznościowych programu.

Elżbieta Romanowska ujawniła, ile naprawdę trwało remonty w "Nasz nowy dom"

Od zawsze program podkreśla, że w pięć dni zmienia oblicza domów uczestników. Wielu nie dowierza, że tyle trwają remonty. Elżbieta Romanowska niegdyś opowiedziała o sprawie na Instagramie. "Absolutnie te remonty nie są robione w pięć dni, bo tak naprawdę robione są właściwie w cztery, czasami w trzy i trzy czwarte" - przekazała prowadząca program. "No bo jeden dzień to jest ten czas, kiedy poznajemy rodzinę, kiedy opowiadają nam swoją historię i tak naprawdę zostaje niewiele czasu tylko na to, żeby zabezpieczyć prywatne rzeczy naszych bohaterów i ewentualnie powynosić wszystkie meble" - wyjaśniała.