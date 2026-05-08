Programy na żywo rządzą się swoimi prawami. Często mamy w nich do czynienia z nieprzywidzianymi sytuacjami, a także wpadkami. Przekonał się o tym dziennikarz TVP - Piotr Jędrzejek. Jeszcze do niedawna związany był z Polsatem, a od 2024 roku oglądamy go u publicznego nadawcy. Możemy go oglądać w roli prezentera "Panoramy", a także prowadzącego formaty publicystyczne w TVP Info. Podczas jednego z programów na żywo Jędrzejek musiał improwizować, co mogliśmy zobaczyć na jego profilu na Instagramie.
Podczas programów na żywo często trzeba improwizować. Przekonał się o tym Piotr Jędrzejek. Dziennikarz pojawił się w studiu, ale zapomniano, by podstawić mu krzesło. Prezenter postanowił jednak udawać, że na nim siedzi, a widzowie z pewnością nie zauważyli, że go nie posiada. Jędrzejek opublikował jednak w mediach społecznościowych post, w którym pokazał ujęcie zza kulis. Na kadrze doskonale widać, jak ugina nogi, udając, że siedzi na krześle. "To przytrafiło się wielu prowadzącym... Dziś przyszedł czas na mnie! Z opresji wyszedłem telemarkiem" - zażartował w opisie Jędrzejek.
Internauci nie kryli rozbawienia sytuacją. Docenili profesjonalizm dziennikarza. "Można? Można", "Jednak warto robić nogi na siłowni", "Dobrze, że mamy takich prowadzących, co radzą sobie w każdej sytuacji", "I to się nazywa poświęcenie" - czytamy pod postem prezentera.
Jak już wspomnieliśmy, programy na żywo to często działanie pod presją czasu oraz nieuniknione wpadki. Nie inaczej bywa w śniadaniówkach, w których nie brakuje segmentów kuchennych. W każdym odcinku ktoś pichci w kuchni, prezentując potrawy - najczęściej związane z sezonowymi lub popularnymi produktami.
Niedawno w "Pytaniu na śniadanie" gotowała Jolanta Kleser. Przygotowywała zupę shrekową w zielonym kolorze. Podczas miksowania składników na danie doszło do wpadki. Zupa wylała się z urządzenia i ochlapała ekspertkę kulinarną. Wszyscy głośno krzyknęli. Kleser skomentowała na nagraniu to niefortunne zdarzenie. - To jest aksamitna zupa shrekowa, no część było na mnie, ale takie wypadki w kuchni się zdarzają. Ja oczywiście trzymam kciuki za to, żeby u was takich wypadków nie było - stwierdziła.