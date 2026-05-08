10 maja odbędzie się finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Finał 18. edycji programu "Taniec z gwiazdami" zapowiada się widowiskowo. Jak dowiedział się "Fakt", producenci nie szczędzili środków, aby ostatni odcinek sezonu był niezapomniany - zarówno pod względem scenografii, jak i atrakcji dla widzów. Finaliści pojawiają się na scenie w strojach, których wartość robi wrażenie.

W decydującym odcinku zmierzą się cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Produkcja szczególną uwagę poświęciła strojom finalistek. Każda z tancerek podczas walca zaprezentuje się w kreacji wartej aż 12 tys. zł - tańca uważanego za najbardziej elegancki z tańców.

To nie koniec emocjonujących niespodzianek. Finał będzie obfitował w niespodzianki muzyczne. Na scenie pojawi się Kayah, która wykona przebój Krzysztofa Krawczyka "Ostatni raz zatańczysz ze mną" w towarzystwie tancerzy i widowiskowej choreografii. Z kolei show Julii Wieniawy zostanie wzbogacone o niezwykłą laserową oprawę i specjalne efekty wizualne, zarejestrowane przy użyciu nowoczesnych kamer.

Przypominamy, że finał "Tańca z gwiazdami" będzie można oglądać w niedzielę 10 maja od godziny 19.55 na antenie Polsatu.

Piotr Kędzierski ujawnia kulisy odejścia z "Tańca z gwiazdami"

W ostatnim półfinale Piotr Kędzierski zdecydował się niespodziewanie zrezygnować z udziału w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami". Dziennikarz podzielił się kulisami swojego odejścia w wywiadzie dla VIVA.pl. Przyznał, że rozmowa z Magdaleną Tarnowską przebiegła bardzo spokojnie. "Ja się w ogóle nie bałem się rozmowy z Magdą, bo wiedziałem, że będzie okej i bardzo szybko się dogadaliśmy" - wyznał.

Kędzierski wspomniał też o konieczności poinformowania o tym produkcji. "Wtedy trzeba było poinformować. Nie chciałem robić tego wbrew stacji, wbrew wszystkim, więc trzeba było pogadać. I to jest super, że wszyscy siebie zrozumieli nawzajem, bo tak jak też powiedziałem, że szanowanie siebie nawzajem jest ważne" - podkreślił.