Program "The Voice Kids" cieszy się ogromną popularnością. W najnowszej edycji formatu uczestników oceniają: Blanka, Tribbs oraz Cleo. Finałowy odcinek show zostanie wyemitowany już 9 maja. O wygraną powalczą: Aleksandra Piłat, Leon Skorupski, Oliwia Johnson, Anna Jankowska, Alan Lubiński, Antonina Grobelna, Wiktor Sas, Amelia Łęczycka oraz Leon Pawlikowski. Emocji z pewnością nie zabraknie, a świadczy o tym nagranie zapowiadające finałowy odcinek.

W finałowym odcinku każdy z uczestników wykona po jednym utworze. Antonina Grobelny zmierzy się z trudnym zadaniem i zaśpiewa legendarny hit "I Have Nothing". - Cały czas nie dowierzam w to, co słyszę! Wow, miałem ciary przez cały utwór - powie po jej występie Tribbs. - Jesteś cudownym, skromnym aniołkiem. Wchodząc na scenę, przeistacza w coś nie z tej ziemi - to jest niesamowite. Jesteś odkryciem! - doda trenerka Antoniny, Blanka. Przypomnijmy, że zwycięzca formatu będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Dodatkowo otrzyma statuetkę Najlepszego Głosu dziewiątej edycji show, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój.

1 maja stacja potwierdziła oficjalnie, że powstanie kolejna edycja "The Voice Kids". To jednak nie wszystko. Zapowiedziano także kolejne sezony "The Voice of Poland" oraz "The Voice Senior". Chętne osoby mogą zgłaszać się do castingów. "Każda osoba zgłaszająca się do jednego z trzech programów powinna nagrać dwa covery - jeden po polsku, a drugi po angielsku - do podkładu, z akompaniamentem (np. pianino lub gitara) albo a cappella. Nagrania nie mogą być edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku ani zawierać jakichkolwiek efektów zmieniających głos" - czytamy. Warto zwrócić uwagę na wiek uczestników. Do "The Voice of Poland" mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 16. rok życia, a do "The Voice Senior" - osoby, które skończyły 60 lat.