Piotr Kędzierski był uczestnikiem najnowszej edycji formatu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszyła mu Magdalena Tarnowska. Chociaż dziennikarz nie otrzymywał od jurorów najwyższych ocen, to widzowie pokochali jego humor. Nic więc dziwnego, że decyzja dziennikarza o rezygnacji z formatu tuż przed finałem była dla wielu osób szokiem. - To bardzo dla mnie i Magdy ważne, abyście się na mnie nie złościli. (...) Mam nadzieję, że wszyscy, którzy na nas głosowali, wybaczą mi, jeśli dzięki temu zrobimy razem coś dobrego. (...) Róbmy dobre rzeczy, szanujmy się, do zobaczenia wkrótce - mówił. W nowym wywiadzie dla VIVY.pl wspomniał o kulisach odejścia z formatu.

"Taniec z gwiazdami". Piotr Kędzierski o odejściu z programu. "Nie chciałem robić tego wbrew stacji"

Kędzierski i Tarnowska bardzo dobrze dogadywali się w programie. W wywiadzie dziennikarz wyjawił, jak przekazał tancerce o rezygnacji z formatu. - Ja się w ogóle nie bałem się rozmowy z Magdą, bo wiedziałem, że będzie okej i bardzo szybko się dogadaliśmy - wyznał. Wspomniał także o rozmowach z produkcją. - Wtedy trzeba było poinformować. Nie chciałem robić tego wbrew stacji, wbrew wszystkim, więc trzeba było pogadać. I to jest super, że wszyscy siebie zrozumieli nawzajem, bo tak jak też powiedziałem, że szanowanie siebie nawzajem jest ważne - podkreślił.

Piotr Kędzierski jasno podkreślił, że nie zrobiłby niczego za plecami Magdaleny Tarnowskiej. - W ogóle nie wyobrażałem sobie, że mógłbym się tak zachować i postawić ją przed faktem dokonanym - skwitował w rozmowie.

"Taniec z gwiazdami". Lawina komentarzy po decyzji Piotra Kędzierskiego. "Niesprawiedliwe"

Warto podkreślić, że odejście Piotra Kędzierskiego z formatu spotkało się z różnymi komentarzami ze strony publiki. Wiele osób zrozumiało jego decyzję. "Tak się robi program! Kurczę - wzruszenie. Brawo Piotr. Brawo Madzia!", "Piękna przemowa, piękni ludzie. Piotr od samego początku do samego końca na swoich zasadach", "Co za klasa" - pisali. W sieci nie zabrakło jednak słów krytyki. "Szkoda… bo to my chcieliśmy zdecydować, kiedy macie odejść", "Ale sobie jaja robicie z widzów. Cały odcinek namawiacie do głosowania tylko po to, żeby się okazało, że Kędzior sam rezygnuje" - czytaliśmy.