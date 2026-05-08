Do KRRiT wpłynęło kilkanaście skarg na program "Królowa przetrwania" TVN

Widzowie krytykowali odcinek z 6 maja za publiczne upokarzanie uczestniczek, brak reakcji produkcji na wulgaryzmy i agresywne wypowiedzi

Pojawiają się obawy o wpływ treści na młodych odbiorców

KRRiT, pod przewodnictwem dr Agnieszki Glapiak, uruchomiła działania wyjaśniające

Jak przekazał portal wirtualnemedia.pl, do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęło kilkanaście skarg dotyczących programu TVN "Królowa przetrwania". Widzowie szczególnie krytykowali odcinek wyemitowany w środę 6 maja. W programie uczestniczki były konfrontowane z negatywnymi opiniami na swój temat, co doprowadziło do eskalacji napięcia między nimi. W komunikacie KRRiT podkreślono, że "w opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania".

Skargi do KRRiT na program TVN. Widzowie krytykują traktowanie uczestniczek w "Królowej przetrwania"

Widzowie zwracali uwagę na sposób prowadzenia programu oraz postawę prowadzącej - Małgorzaty Rozenek-Majdan, które według nich rzekomo mogły nasilać konflikty i negatywne emocje między uczestniczkami. Problemem miał być m.in. brak reakcji na wulgaryzmy i agresywne odzywki, które - zdaniem widzów - służyły jedynie zwiększeniu oglądalności audycji. "Atakowane uczestniczki były mocno wzburzone, płakały, widać było mocne emocje, które nie zostały przez produkcję programu wyciszone, a wręcz przeciwnie - uczestniczki zebrano w jednym miejscu, gdzie były skazane na upust tych emocji, co dodatkowo podkręcało antagonizmy" - brzmi jedna ze skarg przesłanych do KRRiT.

KRRiT sprawdzi, czy "Królowa przetrwania" publicznie upokarza uczestniczki

Jak przekazała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, niektórzy widzowie wyrażali również obawy o możliwy wpływ treści programu na odbiorców, w tym dzieci i młodzież. W ich opinii, program zamiast promować zdrową rywalizację, utrwalał postawy oparte na wzajemnej niechęci i poniżaniu innych. W reakcji na te niepokojące sygnały organ zapowiedział podjęcie odpowiednich działań. "W związku z otrzymanymi zgłoszeniami dr Agnieszka Glapiak, Przewodnicząca KRRiT uruchomiła działania wyjaśniające w tej sprawie" - przekazano w komunikacie przytoczonym przez wirtualnemedia.pl.