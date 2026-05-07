Zostało już zaledwie kilka dni do rozpoczęcia tegorocznej Eurowizji. Pierwszy półfinał konkursu odbywającego się w Wiedniu odbędzie się we wtorek 12 maja. Zmierzy się w nim 15 krajów, w tym Polska, którą w tym roku reprezentuje Alicja Szemplińska. Wokalistka walczy o wygraną z piosenką "Pray". Fani Eurowizji są już zgodni, że Polska nie powinna mieć w tym roku problemów, aby zakwalifikować się do finału konkursu.

Pierwsze wideo z próby Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. W komentarzach zachwyty

Jak możemy podejrzeć na pierwszym nagraniu z próby Alicji Szemplińskiej, występ wokalistki będzie bardzo nowoczesny. Polska reprezentantka, otoczona przez tancerzy, śpiewa, stojąc na ruchomej, kwadratowej rampie. W tle za nią widać wizualizację z uniesionymi dłońmi. Na kostium Szemplińskiej składa się natomiast srebrny, połyskujący gorset i ciemne, luźne spodnie. W komentarzach pod filmikiem z próby nie brakuje zachwytów nad głosem Polki, a także całą oprawą jej występu. "Najlepsza wokalistka roku! Nie docenialiście tej dziewczyny przez miesiące", "To popłynie do finału", "To jest po prostu świetne. Polsko, będziesz w finale" - czytamy.

Awans Szemplińskiej do finału jak na razie obstawiają również bukmacherzy, choć ich przewidywania nie są aż tak optymistyczne dla Polski. Po pierwszej próbie, która odbyła się 6 maja, Alicja Szemplińska uplasowała się w zestawieniu bukmacherów na 10. pozycji oznaczającej w praktyce kwalifikację z ostatniego miejsca (do finału z 15 przejdzie tylko 10 państw). Przypomnijmy, że drugi półfinał konkursu odbędzie się 14 maja, a finał zaplanowano na 16 maja.

Alicja Szemplińska zabrała głos po kontrowersjach wokół Eurowizji

Tegoroczna Eurowizja odbywa się w cieniu kontrowersji. Organizatorzy podjęli decyzję, aby - mimo licznych protestów - dopuścić Izrael do udziału w konkursie. W konsekwencji z wydarzenia wycofały się Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia. Alicja Szemplińska w rozmowie z Pudelkiem skomentowała to, jak podchodzi do udziału w tegorocznym konkursie. Jej zdaniem najważniejsze jest skupienie się na muzyce. - Moja piosenka jest apelem, manifestem wolności, i uważam, że my jako artyści nie powinniśmy się wstydzić. Wiemy, kto powinien się wstydzić. Jestem absolutnie przeciwna wojnie i stoję za prawami człowieka - przekazała.