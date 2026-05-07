Dziewiąta edycja "The Voice Kids" dobiega końca. Finał tego sezonu zaplanowano na 9 maja. To wtedy poznamy zwyciężczynię bądź zwycięzcę formatu. Emocje wzbudzać będą wówczas nie tylko występy utalentowanych wokalistów i wokalistek, ale też wypowiedzi trenerów. O słowach Tribbsa na pewno zrobi się głośno.
Osoba, która wygra program, będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Dodatkowo laureat programu otrzyma statuetkę Najlepszego Głosu dziewiątej edycji show, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu.
Przypomnijmy, że o zwycięstwo z drużyny Tribbsa walczyć będą: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka oraz Leon Pawlikowski. Po występie finałowej trójki ze swojego teamu debiutujący w roli trenera Tribbs podzielił się przemyśleniami, które zaskoczyły wszystkich zgromadzonych w studio.
Nie mam dzieci i często znajomi pokazują mi zdjęcia swoich pociech. Nigdy nie rozumiałem, o co w tym chodzi... no... dziecko. Ale po tym programie zrobię sobie zdjęcie wszystkich moich "dzieci" z tej edycji i będę się nimi chwalić. Bo naprawdę jest czym! Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi!
- powiedział wyraźnie poruszony muzyk.
Finał show zostanie wyemitowany w sobotni wieczór o godzinie 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD. Warto nadmienić, że w finale łącznie z podopiecznymi Tribbsa weźmie udział dziewięcioro uczestników - po troje z drużyny każdego trenera.
Ostateczna rozgrywka została podzielona na dwie części. W pierwszej widzowie zobaczą występy wszystkich finalistów, po których Cleo, Blanka i Tribbs wybiorą po jednej osobie przechodzącej do ścisłego finału. W decydującym etapie każdy uczestnik zaśpiewa w duecie ze swoim trenerem oraz zaprezentuje debiutancki singiel, stworzony specjalnie na tę okazję. Zwycięzcę dziewiątej edycji "The Voice Kids" wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.