Finał "The Voice Kids 9" już 9 maja. Zwycięzca lub zwyciężczyni programu otrzyma m.in. kontrakt płytowy, 50 tys. zł oraz będzie reprezentować Polskę na Eurowizji Junior 2026

Tribbs, który jest debiutującym trenerem, po występach swojej finałowej trójki, wzruszająco nazwał uczestników. Jak?

Tak przebiegnie finał: dziewięciu uczestników, dwuetapowa rywalizacja, duety z trenerami i debiutanckie single; ostatecznego zwycięzcę wybiorą widzowie w głosowaniu SMS

Dziewiąta edycja "The Voice Kids" dobiega końca. Finał tego sezonu zaplanowano na 9 maja. To wtedy poznamy zwyciężczynię bądź zwycięzcę formatu. Emocje wzbudzać będą wówczas nie tylko występy utalentowanych wokalistów i wokalistek, ale też wypowiedzi trenerów. O słowach Tribbsa na pewno zrobi się głośno.

Finał "The Voice Kids". Tribbs powiedział o swoich "dzieciach"

Osoba, która wygra program, będzie reprezentować Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2026. Dodatkowo laureat programu otrzyma statuetkę Najlepszego Głosu dziewiątej edycji show, kontrakt płytowy oraz nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych na dalszy rozwój talentu.

Przypomnijmy, że o zwycięstwo z drużyny Tribbsa walczyć będą: Wiktor Sas, Amelka Łęczycka oraz Leon Pawlikowski. Po występie finałowej trójki ze swojego teamu debiutujący w roli trenera Tribbs podzielił się przemyśleniami, które zaskoczyły wszystkich zgromadzonych w studio.

Nie mam dzieci i często znajomi pokazują mi zdjęcia swoich pociech. Nigdy nie rozumiałem, o co w tym chodzi... no... dziecko. Ale po tym programie zrobię sobie zdjęcie wszystkich moich "dzieci" z tej edycji i będę się nimi chwalić. Bo naprawdę jest czym! Dopiero teraz zrozumiałem, o co w tym wszystkim chodzi!

- powiedział wyraźnie poruszony muzyk.

Tak będzie wyglądał finał "The Voice Kids".

Finał show zostanie wyemitowany w sobotni wieczór o godzinie 20:30 w TVP2 oraz TVP VOD. Warto nadmienić, że w finale łącznie z podopiecznymi Tribbsa weźmie udział dziewięcioro uczestników - po troje z drużyny każdego trenera.

Ostateczna rozgrywka została podzielona na dwie części. W pierwszej widzowie zobaczą występy wszystkich finalistów, po których Cleo, Blanka i Tribbs wybiorą po jednej osobie przechodzącej do ścisłego finału. W decydującym etapie każdy uczestnik zaśpiewa w duecie ze swoim trenerem oraz zaprezentuje debiutancki singiel, stworzony specjalnie na tę okazję. Zwycięzcę dziewiątej edycji "The Voice Kids" wybiorą widzowie w głosowaniu SMS.