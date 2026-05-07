Jak pokazują dane Nielsen Audience Measurement, w kwietniu 2026 roku "Fakty" nadawane przez TVN przyciągnęły średnio 2,56 mln widzów, co oznacza wzrost o 9,9 proc. w porównaniu z zeszłym rokiem. Program, nadawany codziennie o godzinie 19, od lat utrzymuje pozycję lidera wśród wieczornych serwisów informacyjnych. Jak wypadły inne wydania wiadomości?

Trzydzieści minut później swój program nadaje TVP - "19.30", następca dawnych "Wiadomości". W kwietniu program oglądało 1,42 mln osób, co oznacza spadek o 12,45 proc. rok do roku. Udział "19.30" w rynku wyniósł 12,03 proc. Nieco wcześniej, o 18:50, swoje wydanie prezentują "Wydarzenia" w Polsacie. Ich widownia spadła z 1,37 mln do 1,33 mln osób, a udział w rynku wyniósł 11,98 proc.

Zdecydowanie słabiej wypadł serwis Republiki. Program "Dzisiaj", nadawany o godz. 19, przyciągnął w kwietniu 720 tys. widzów, co oznacza spadek o 16 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Nie jest to jedyna zmiana, która wpływa na wyniki stacji. Republika straciła również pozycję lidera wśród kanałów newsowych na rzecz TVN24. Z kolei "Wiadomości" wPolsce24, nadawane o 19.30, oglądało średnio 190 tys. osób.

Spośród widzów w wieku 20-54 lata liderem również pozostają "Fakty", które przyciągnęły nieco ponad milion osób - w 2025 roku oglądało je 880 tys. osób. Na kolejnych pozycjach znalazły się: "Wydarzenia" (610 tys., wzrost o 3,8 proc.), "19.30" (400 tys., spadek o 19 proc.), "Dzisiaj " (140 tys., spadek o 15,9 proc.) oraz "Wiadomości" wPolsce24 (30 tys.).

Jak wyjaśnił serwis wirtualnemedia.pl, spadki w oglądalności wielu serwisów informacyjnych mogą wynikać z faktu, że w ubiegłym roku medialna uwaga koncentrowała się na relacjonowaniu kampanii prezydenckiej, co przyciągało większą widownię. CZYTAJ TEŻ: Kłeczek narzeka na brak wpłat dla TV Republika. "Jak tak dalej pójdzie, to do końca miesiąca nie dociągniemy".