Podczas najnowszego odcinka "Królowej przetrwania" odbyło się odczytywanie wypowiedzi uczestniczek, co wywołało napięcie i konflikty w zespole

Dominika dowiedziała się, że Karolina nie ma o niej dobrego zdania, po czym pomiędzy kobietami doszło do ostrej wymiany zdań

Niektóre uczestniczki wyraziły brak tolerancji wobec zachowania Karoliny, podkreślając, że od początku programu stwarza problemy

"Królowa przetrwania" to reality show emitowany na TVN-ie. Od trzeciej edycji program prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan, która towarzyszy uczestniczkom w ich zmaganiach. W najnowszej odsłonie udział bierze 13 znanych kobiet, które rywalizują w ekstremalnych warunkach, sprawdzając swoje umiejętności i wytrzymałość. Zbliża się wielki finał, jednak zanim do niego dojdzie, w kolejnym odcinku doszło do kolejnych spięć i emocjonujących momentów między uczestniczkami. Zobaczcie, co działo się w dziesiątym odcinku.

Już na początku odcinka Rozenek-Majdan musiała przekazać uczestniczkom, że drużyny zostały rozwiązane, co oznacza, że od tej pory każda z nich będzie musiała działać samodzielnie. Po tym, jak wszystkie kobiety musiały zamieszkać w tym samym obozie, nadszedł najbardziej emocjonujący moment odcinka. Prowadząca zaprosiła je wszystkie do wspólnego stołu, na którym poustawiane były koperty z ich imionami. Następnie jedna po drugiej odczytywały na kartkach to, co ktoś nieprzyjemnego powiedział o nich podczas pobytu w dżungli. Ich zadaniem było odgadnięcie, kto jest autorem tych słów.

Napięcie wzrosło, gdy Dominika przeczytała kartkę z wypowiedzią Karoliny: "Boję się jej. Przy niej przypomina mi się, jak kiedyś na obozie dziewczyny wrzuciły mi śmieci i potłuczone szkło do śpiwora". Choć Dominika nie była zaskoczona, że autorką tych słów była Karolina, nie rozumiała, dlaczego tak o niej myśli. - Jesteś po prostu bardzo agresywna: werbalnie i niewerbalnie. Gdyby była taka możliwość, to mogłabyś mi zrobić krzywdę. Wiem, że masz do mnie niechęć - oceniła dziennikarka. Na odpowiedź Rybak nie musiała długo czekać. - Niechęć, to mało powiedziane - odparła. - Słucham?! - zaskoczyła się Pajączkowska.

W obozie atmosfera zrobiła się naprawdę napięta i coraz bardziej zaogniona. Zachowanie Pajączkowskiej nie spodobało się pozostałym uczestniczkom. - Karolina, ty jesteś chora. Tego nie da się już słuchać, to jest przesada - wtrąciła się Ania. Nie da się ukryć, że relacje między Anią a Karoliną od początku programu były trudne. Teraz jednak emocje sięgnęły zenitu. - Nie tolerujemy cię - dodała Sowińska. Swoim zdaniem podzieliła się także Nicole Pniewski, która była zaskoczona tym, co mówi Pajączkowska. - Byłoby to dla mnie zrozumiałe gdyby nie to, że jest dziennikarką wojenną - stwierdziła.