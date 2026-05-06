"Królowa przetrwania" to reality show emitowany na TVN-ie. Od trzeciej edycji program prowadzi Małgorzata Rozenek-Majdan, która towarzyszy uczestniczkom w ich zmaganiach. W najnowszej odsłonie udział bierze 13 znanych kobiet, które rywalizują w ekstremalnych warunkach, sprawdzając swoje umiejętności i wytrzymałość. Zbliża się wielki finał, jednak zanim do niego dojdzie, w kolejnym odcinku doszło do kolejnych spięć i emocjonujących momentów między uczestniczkami. Zobaczcie, co działo się w dziesiątym odcinku.
Już na początku odcinka Rozenek-Majdan musiała przekazać uczestniczkom, że drużyny zostały rozwiązane, co oznacza, że od tej pory każda z nich będzie musiała działać samodzielnie. Po tym, jak wszystkie kobiety musiały zamieszkać w tym samym obozie, nadszedł najbardziej emocjonujący moment odcinka. Prowadząca zaprosiła je wszystkie do wspólnego stołu, na którym poustawiane były koperty z ich imionami. Następnie jedna po drugiej odczytywały na kartkach to, co ktoś nieprzyjemnego powiedział o nich podczas pobytu w dżungli. Ich zadaniem było odgadnięcie, kto jest autorem tych słów.
Napięcie wzrosło, gdy Dominika przeczytała kartkę z wypowiedzią Karoliny: "Boję się jej. Przy niej przypomina mi się, jak kiedyś na obozie dziewczyny wrzuciły mi śmieci i potłuczone szkło do śpiwora". Choć Dominika nie była zaskoczona, że autorką tych słów była Karolina, nie rozumiała, dlaczego tak o niej myśli. - Jesteś po prostu bardzo agresywna: werbalnie i niewerbalnie. Gdyby była taka możliwość, to mogłabyś mi zrobić krzywdę. Wiem, że masz do mnie niechęć - oceniła dziennikarka. Na odpowiedź Rybak nie musiała długo czekać. - Niechęć, to mało powiedziane - odparła. - Słucham?! - zaskoczyła się Pajączkowska.
W obozie atmosfera zrobiła się naprawdę napięta i coraz bardziej zaogniona. Zachowanie Pajączkowskiej nie spodobało się pozostałym uczestniczkom. - Karolina, ty jesteś chora. Tego nie da się już słuchać, to jest przesada - wtrąciła się Ania. Nie da się ukryć, że relacje między Anią a Karoliną od początku programu były trudne. Teraz jednak emocje sięgnęły zenitu. - Nie tolerujemy cię - dodała Sowińska. Swoim zdaniem podzieliła się także Nicole Pniewski, która była zaskoczona tym, co mówi Pajączkowska. - Byłoby to dla mnie zrozumiałe gdyby nie to, że jest dziennikarką wojenną - stwierdziła.