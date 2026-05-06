Za nami już 99. odcinek "Milionerów". Nie da się ukryć, że program niezmiennie przyciąga widzów, którzy śledzą kolejne zmagania uczestników o główną nagrodę. Na pozór wystarczy tylko dwanaście poprawnych odpowiedzi, by zdobyć milion złotych. Droga do tego celu bywa pełna trudnych i podchwytliwych pytań. Jedno jest pewne - emocji w "Milionerach". nie brakuje, a każde kolejne pytanie może całkowicie zmienić przebieg gry. Tym razem na fotelu siedziała pani Agnieszka. Natrafiła na matematyczne pytanie.
Z pytaniem zmierzyła się Agnieszka Wolańska z Gliwic, która prywatnie wraz z mężem prowadzi zawodową rodzinę zastępczą. Na widowni wspierali ją syn Filip oraz wychowanka Malwina. Uczestniczka nie ukrywała, że odczuwa stres, choć po przerwie czuła się pewniej. Na pytanie prowadzącego o samopoczucie odpowiedziała szczerze. "Zdecydowanie lepiej. Przerwa dobrze mi zrobiła, stres jest mniejszy" - nie ukrywała. Czy to pomogło jej w udzieleniu poprawnej odpowiedzi?
W tym momencie rozgrywki miała już na koncie kilka poprawnych odpowiedzi i nadal dysponowała wszystkimi kołami ratunkowymi. Nagle usłyszała matematyczne pytanie. Brzmiało: "Jeśli zaczniemy oszczędzanie od złotówki i każdego dnia odłożymy dwa razy więcej niż dnia poprzedniego, to uzbieramy milion po". Były cztery możliwe odpowiedzi: A - 20 dniach, B - 250 dniach, C - ponad roku, D - ponad dwóch latach.
Pani Agnieszka nie ukrywała, że pytanie nie było najłatwiejsze. Musiała się przy nim dłużej zastanowić. Wybrała opcję "A". Choć wielu osobom mogłoby się wydawać, że zebranie miliona w ten sposób zajmie bardzo dużo czasu, rzeczywistość okazała się zupełnie inna - już po 20 dniach suma przekracza milion i wynosi dokładnie 1 048 575 zł. Pani Agnieszka miała zatem rację i mogła dalej kontynuować grę. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy." Igę z Rawicza zapytali o rodzaj sushi. O pomoc poprosiła Urbańskiego