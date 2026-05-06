Za nami już 99. odcinek "Milionerów". Nie da się ukryć, że program niezmiennie przyciąga widzów, którzy śledzą kolejne zmagania uczestników o główną nagrodę. Na pozór wystarczy tylko dwanaście poprawnych odpowiedzi, by zdobyć milion złotych. Droga do tego celu bywa pełna trudnych i podchwytliwych pytań. Jedno jest pewne - emocji w "Milionerach". nie brakuje, a każde kolejne pytanie może całkowicie zmienić przebieg gry. Tym razem na fotelu siedziała pani Agnieszka. Natrafiła na matematyczne pytanie.

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe

Z pytaniem zmierzyła się Agnieszka Wolańska z Gliwic, która prywatnie wraz z mężem prowadzi zawodową rodzinę zastępczą. Na widowni wspierali ją syn Filip oraz wychowanka Malwina. Uczestniczka nie ukrywała, że odczuwa stres, choć po przerwie czuła się pewniej. Na pytanie prowadzącego o samopoczucie odpowiedziała szczerze. "Zdecydowanie lepiej. Przerwa dobrze mi zrobiła, stres jest mniejszy" - nie ukrywała. Czy to pomogło jej w udzieleniu poprawnej odpowiedzi?

W tym momencie rozgrywki miała już na koncie kilka poprawnych odpowiedzi i nadal dysponowała wszystkimi kołami ratunkowymi. Nagle usłyszała matematyczne pytanie. Brzmiało: "Jeśli zaczniemy oszczędzanie od złotówki i każdego dnia odłożymy dwa razy więcej niż dnia poprzedniego, to uzbieramy milion po". Były cztery możliwe odpowiedzi: A - 20 dniach, B - 250 dniach, C - ponad roku, D - ponad dwóch latach.

"Milionerzy. Poprawna odpowiedź na pytanie

Pani Agnieszka nie ukrywała, że pytanie nie było najłatwiejsze. Musiała się przy nim dłużej zastanowić. Wybrała opcję "A". Choć wielu osobom mogłoby się wydawać, że zebranie miliona w ten sposób zajmie bardzo dużo czasu, rzeczywistość okazała się zupełnie inna - już po 20 dniach suma przekracza milion i wynosi dokładnie 1 048 575 zł. Pani Agnieszka miała zatem rację i mogła dalej kontynuować grę. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy." Igę z Rawicza zapytali o rodzaj sushi. O pomoc poprosiła Urbańskiego