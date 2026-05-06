Andrzej Olechowski był polskim politykiem i doktorem nauk ekonomicznych. W przeszłości był m.in. ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a później także ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Informacja o jego śmierci obiegła media 25 kwietnia. 6 maja odbył się pogrzeb 78-latka. Na ceremonii pojawił się m.in. Wojciech Mann.

Wojciech Mann na pogrzebie Andrzeja Olechowskiego. Łączyła ich długoletnia przyjaźń

Dziennikarz podczas wejścia do kościoła wspierał się balkonikiem. Nie wszyscy wiedzieli, że Mann i Olechowski byli wieloletnimi przyjaciółmi. Ich relacja zacieśniła się w siódmej klasie podstawówki. -Wychowawca ostrzegał Andrzeja, żeby się ze mną nie zadawał, bo moje zachowanie nie do końca mieściło się w szkolnych normach. Tak powstało przekonanie, że jestem podejrzaną osobą, a Andrzeja należało przede mną chronić - wspominał swego czasu Mann w "Dzień dobry TVN". Informacja o śmierci przyjaciela bardzo go dotknęła. "Andrzej Olechowski. Najdłuższa przyjaźń mojego życia. Niech Bóg się nim zaopiekuje" - pisał 25 kwietnia dziennikarz.

Na ceremonii pojawiło się również mnóstwo polityków, m.in. Donald Tusk, Małgorzata Kidawa-Błońska, Leszek Balcerowicz, Grzegorz Schetyna i Tomasz Grodzki. Andrzej Olechowski zostanie pochowany na Cmentarzu Wilanowskim. Zdjęcia z pogrzebu znajdziecie w naszej galerii.

Wojciecha Manna i Andrzeja Olechowskiego połączyła miłość do muzyki

Zarówno polityk jak i dziennikarz kochali rock&roll. To właśnie pasja do muzyki połączyła ich na wiele lat. -Nas ciekawiła muzyka: rock&roll. No to mówimy: "Zaraz, to po pierwsze, musimy słuchać - u niego, u mnie". Ale koledzy mówią: "My też byśmy posłuchali". Udało nam się zaaranżować, zgromadzić, zapewnić miejsce w piwnicy Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. I tam żeśmy robili wieczorki. Któryś przynosił adapter, gramofon. Inni przynosili płyty i żeśmy przesłuchiwali te płyty. Później były nawet koncerty na żywo. (...) I tak powstała faza klubu już zorganizowanego, ale nikt tego nigdy nie rejestrował - wspominał Olechowski w "Dzień dobry TVN".