"Mam talent!" od lat budzi ogromne emocje i dla wielu uczestników staje się przepustką do wielkiej kariery w show-biznesie. Tym razem widzów zelektryzowała niespodziewana wiadomość ogłoszona w "Dzień Dobry TVN" - Pati Alen i Piotr Iwanicki zrezygnowali z udziału w wielkim finale programu. Powodem decyzji jest kontuzja tancerki.
Finał "Mam talent!" odbędzie się bez jednego z najbardziej lubianych duetów tej edycji. W "Dzień Dobry TVN" poinformowano, że Pati Alen i Piotr Iwanicki wycofują się z programu z powodu kontuzji tancerki.
Od początku show para wzbudzała ogromne emocje zarówno wśród widzów, jak i jurorów. Ich występy regularnie spotykały się z entuzjastycznymi reakcjami i pochwałami za wyjątkową wrażliwość sceniczną. Po jednym z pokazów Julia Wieniawa nie kryła wzruszenia. - Jestem totalnie wzruszona. Stworzyliście coś, czego nie da się ocenić - to się po prostu czuje. Dziękuję wam, że przyszliście do naszego programu, to jest przepiękne - przekazała. Ta zmiana w programie spowodowała, że w finale zobaczymy Macieja Pałatyńskiego z Łowicza. Przypomnijmy, że w półfinale zajął trzecie miejsce.
Choć uczestnik jest bardzo młody - ma 13 lat - zdążył już osiągnąć imponujące sukcesy w świecie jojo. Zdobył tytuł mistrza Polski i znalazł się w czołówce mistrzostw świata, gdzie piąte miejsce. Jego występy przyciągały uwagę widowiskowymi trikami, świetnym wyczuciem rytmu i pełną kontrolą nad każdym elementem pokazu. - Myślę, że Maciej absolutnie zasługuje na to, żeby znaleźć się w finale, bo występ, który pokazał, był perfekcyjny, superdokładny, świetnie wymyślony, bardzo widowiskowy - przekazał Marcin Prokop.
To Agustin Egurrola przekazał tę przełomową informację o przejściu uczestnika do finału. Niespodziewanie odwiedził Macieja w Łowiczu. - Mam dla ciebie super wiadomość. Zwolniło się jedno miejsce w finale. Byłeś na drugim miejscu w głosowaniu telewidzów na dziką kartę, tuż za chórem Luna Plena. I, uwaga, uwaga, jesteś w finale! - oznajmił juror. Tę rewelację przekazano również na Instagramie programu.