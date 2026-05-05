Serial "Klan" przez wiele lat był codziennym wyborem widzów. Losy rodziny Lubiczów śledziły całe pokolenia, a postać Krystyny uchodziła za jedną z najbardziej charakterystycznych. Teraz, po ponad dwóch dekadach, temat powrócił w zupełnie nowym kontekście. Ekspertka od perfum, posługująca się nickiem @lesna_o_perfumach opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym z nutą nostalgii wróciła do czasów dzieciństwa. To właśnie takie perfumy nosiła postać, w którą wcielała się Agnieszka Kotulanka.
Influencerka, zajmująca się perfumami - @lesna_o_perfumach, przyznała, że jest fanką "Klanu". Po 25 latach temat do niej powrócił. Okazało się, że na archiwalnym kadrze zauważyła flakon z charakterystycznymi perfumami. "Pogadajmy o tym jak pachnie rodzina Lubiczów. Dziś bierzemy na tapet ikonę stylu Krystynę i perfumy Eternity for Woman od Calvina Kleina" - napisała w udostępnionym materiale. Fani byli zachwyceni. "Uwielbiam ten zapach", "Kocham te perfumy" - pisali. To jak właściwie pachniała Krystyna Lubicz? Dokładny opis zapachu znajdziemy przykładowo na stronie wizaz.pl: "Kategoria: kwiatowo - goździkowa. Nuty zapachowe: nuta głowy: akordy liści, olejki cytrusowe, nuta serca: róża, fiołek, konwalia, goździk, nuta bazy: sandałowiec, heliotrop, piżmo". Spodziewaliście się?
Tomasz Stockinger w wywiadzie z Plotkiem przyznał, że rolę doktora Lubicza otrzymał bez castingu. Inaczej wyglądały poszukiwania aktorki do roli Krystyny. Początkowo zakładano, że bohater będzie miał znacznie młodszą żonę i przeprowadzono próby z młodszymi aktorkami, jednak brakowało "tego czegoś". Przełom nastąpił, gdy na castingu pojawiła się Agnieszka Kotulanka. - Któregoś dnia patrzę, a tu przychodzi Agnieszka Kotulanka, którą już wcześniej znałem. Natychmiast złapaliśmy porozumienie i bardzo dobrze nam się grało scenę tę castingową. Pamiętam, że Agnieszka się bardzo śmiała z tego wszystkiego. Wyszło to na dobre, bo byliśmy wyluzowani. Wtedy zmieniła się koncepcja, by jednak doktor Lubicz miał za żonę kobietę w podobnym wieku i tym sposobem to ona została Krystyną Lubicz - wyznał Stockinger.