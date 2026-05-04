3 maja Polsat wyemitował półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami"

Z programem pożegnali się Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska - dziennikarz zrezygnował jeszcze przed ogłoszeniem wyników

Decyzja Kędzierskiego podzieliła internatów. Jedni docenili jego gest. Inni nie mogą pogodzić się z tym, że dziennikarz zrezygnował dobrowolnie

Za nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". To był wyjątkowo emocjonujący wieczór. Do finału przeszły aż cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Tuż przed ogłoszeniem werdyktu doszło do nietypowych scen. Piotr Kędzierski wyszedł na parkiet i przekazał, że rezygnuje z udziału z programu. Jego decyzja odbiła się w sieci szerokim echem.

- Szanowni państwo, mam oczy i widzę, jaki prezentuję poziom taneczny. (...) Myślę, że półfinał to dobry moment, by powiedzieć: dziękuję. Za moimi plecami stoją ludzie, którzy zasługują za finał. (...) Bardzo dziękuję za każdy głos, każdego SMS-a - mówił Kędzierski. Jego przemówienie rozczuliło publiczność, uczestników i jurorów. W studiu polały się łzy.

Po odcinku w sieci zaroiło się od komentarzy. Fani programu wydają się mocno podzieleni. Jedni docenili decyzję dziennikarza. "No tak się robi program! Kurczę - wzruszenie. Brawo Piotr. Brawo Madzia!", "Piękna przemowa, piękni ludzie. Piotr od samego początku do samego końca na swoich zasadach", "Co za klasa" - pisali. Inni z kolei nie mogli się z nią pogodzić. Nie da się ukryć, że mnóstwo osób chciało, by Kędzierski znalazł się w finale.

"Szkoda… bo to my chcieliśmy zdecydować, kiedy macie odejść", "Ale sobie jaja robicie z widzów. Cały odcinek namawiacie do głosowania tylko po to, żeby się okazało, że Kędzior sam rezygnuje, a do finału wpuszczacie cztery pary", "Niepotrzebnie rezygnował, przecież to program rozrywkowy!" - czytamy. A wy co sądzicie o decyzji Piotra?

Piotr Kędzierski o rezygnacji z "Tańca z gwiazdami". "Mam nadzieję, że nikogo nie zawiedliśmy"

Po zejściu z anteny dziennikarz i jego taneczna partnerka udzielili krótkiego wywiadu Pomponikowi. - Nie spodziewałem się, że zajdziemy tak daleko z Magdaleną. Uważam, że zrobiliśmy dobrą rzecz ogólnie. Mam nadzieję, że nikogo, kto wysłał na nas SMS nie zawiedliśmy - mówił na gorąco Piotr Kędzierski. Dziennikarz dodał również, że to była bardzo przemyślana decyzja.