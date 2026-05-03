Tuż przed ogłoszeniem wyników półfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami" Piotr Kędzierski wyszedł na środek parkietu i odczytał swój list. Przyznał w nim, że razem z Magdaleną Tarnowską odchodzą z programu.

"Taniec z gwiazdami". Piotr Kędzierski odszedł z programu w ostatniej chwili

Piotr Kędzierski zaskoczył wszystkich. Nagle, kilka sekund przed ogłoszeniem, kto odpada z formatu, wyjął swój list i odczytał go na antenie. - Nie mógłbym wymarzyć sobie lepszej nauczycielki niż Magdalena Tarnowska.(...) Ten program służy rozrywce i mam nadzieję, że dobrze się z nami bawiliście. Każdy odcinek był dla mnie zwycięstwem i małym finałem. - mówił. Po chwili wypalił:

Myślę, że półfinał to dobry moment na to, by powiedzieć: dziękuję. Za moimi plecami stoją wspaniali ludzie, którzy zasługują na finał

- powiedział, a Tarnowska nie mogła powstrzymać łez.

Prezenter pożegnał się z widzami, podziękował za wszystkie głosy i zapytał, czy może przekazać zyski za wszystkie oddane na niego i Tranowską głosy SMS dla podopiecznych Fundacji Polsat. Jego prośba została spełniona.

- To bardzo dla mnie i Magdy ważne, abyście się na mnie nie złościli. (...) Mam nadzieję, że wszyscy, którzy na nas głosowali wybaczą mi, jeśli dzięki temu zrobimy razem coś dobrego. (...) Róbmy dobre rzeczy, szanujmy się, do zobaczenia wkrótce. Wasz Piotr - zakończył Kędzierski.

Piotr Kędzierski wspomniał o ukochanej w wywiadzie. Wyszło na jaw, kim ona jest

Piotr Kędzierski nie jest wylewny, jeśli chodzi o życie prywatne. Do rodzinnego odcinka "Tańca z gwiazdami" zaprosił mamę. Niewielu jednak wiedziało, że w życiu dziennikarza jest również inna kobieta bliska jego sercu. - Praca to jedno, wizerunek to drugie i nie chciałbym, żebyśmy mieszali tej intymnej sfery ze sferą popularną. Nie chciałbym, żeby jakiekolwiek moje zachowanie odbiło się na życiu, pracy mojej drugiej połówki, więc postanowiliśmy to sobie w czterech ścianach zamknąć i nie wypuszczać. Kto ma wiedzieć, ten wie. Bardzo serdecznie pannę Agatę pozdrawiam - mówił w rozmowie z "Party".

Magdalena Tarnowska miała okazję poznać jego ukochaną. - Miałam okazję spotkać drugą połówkę Piotra. Jest przepiękna, cudowna, miła i wspiera jak może, więc pozdrawiamy - mówiła tancerka. Media szybko dodały dwa do dwóch i wywnioskowały, że ukochaną dziennikarza jest Agata Biernat, która pojawia się za kulisami tanecznego show. Kibicuje ukochanemu, przyglądając się jego występom z publiczności. Biernat to Miss Polonia z 2017 roku.