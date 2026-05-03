Tuż przed rozpoczęciem półfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami" tradycyjnie nie zabrakło emocji już poza parkietem. Czerwony dywan wypełnił się znanymi twarzami, a fotoreporterzy mieli pełne ręce roboty. Wśród gości pojawili się zarówno uczestnicy show, jak i celebryci, którzy chętnie pozowali do zdjęć przed wejściem do studia. Kreacje tego wieczoru były naprawdę wyjątkowe!

Jedną z największych gwiazd wieczoru bez wątpienia była Magdalena Boczarska. Aktorka zachwyciła w długiej, satynowej sukni w intensywnym odcieniu czerwieni, która pięknie podkreślała jej sylwetkę i dodawała stylizacji wyjątkowej klasy. Obok niej stanął Jacek Jeschke, który postawił na odważny look.

Spore zainteresowanie wzbudziło także pojawienie się Krzysztofa Ibisza, który na ściance zapozował w towarzystwie najstarszego syna Maksymiliana oraz Anny Zejdler. Prezenter, jak zwykle, postawił na ponadczasową elegancję. Wybrał klasyczny smoking z muchą. Jego syn zaprezentował się w nowoczesnym, swobodnym wydaniu: granatowa marynarka, biały T-shirt i szare spodnie. Jak oceniacie?

Na ściance "Tańca z gwiazdami" nie zabrakło również innych gwiazd. Michał Piróg postawił na modowy miks elegancji i luzu. Założył krótką marynarkę w głębokim granacie, którą zestawił z jasnym T-shirtem. Całość uzupełnił szerokimi, jasnoszarymi spodniami z wysokim stanem, wpisując się w jeden z najmocniejszych trendów sezonu. Stylizacja była swobodna, ale dopracowana w każdym detalu.

Patricia Kazadi zaprezentowała się w klasycznej, a zarazem niezwykle zmysłowej odsłonie. Czarna, dopasowana suknia z długimi rękawami pięknie podkreśliła jej sylwetkę, a minimalistyczny krój dodał całości szyku.

Monika Richardson wybrała stylizację w wiosennym klimacie. Zwiewna sukienka w pastelowych odcieniach, ozdobiona dużym kwiatowym printem, przyciągała uwagę subtelną elegancją. Pasek w talii podkreślił figurę, a bufiaste rękawy dodały kreacji lekkości i kobiecego uroku. Jak oceniacie?