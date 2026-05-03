Półfinał "Tańca z gwiazdami". Kto odpadł przed finałem?

Na parkiet półfinałowego odcinka "Tańca z gwiazdami" dotarło po wielu trudach pięć par - Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Według ustalonych zasad wszystkie pary tańczą po dwa tańce. Dwie z nich (te, które otrzymają największą liczbę punktów od jury i głosów widzów) przejdą do finału. Pozostałe trzy pary staną do dogrywki, w której jurorzy (widzowie nie głosują w dogrywce) wyłonią ostatnią parę finalistów.

Półfinał "Tańca z gwiazdami". Na parkiecie prawdziwy ogień

Jako pierwsi na parkiecie pojawili się Hanna Żudziewicz i Gamou Fall. Przed publicznością w studio i przed telewizorami zaprezentowali rumbę. - Takiego czegoś (jeszcze - przyp.red) nie było. Było to niesamowicie efektowne - oceniła Iwona Pavlović. Ich taniec oceniono na 36 punktów. Następnie walc wiedeński zatańczyli Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. Od jury otrzymali 38 punktów. Co ciekawe, przed występem akorka w materiale podzieliła się zaskakującym wyznaniem na temat aktorstwa. - Od jakiegoś czasu aktorstwo przestało mnie zapalać, przestało wzniecać ten ogień, który powodował, że ja po prostu po to też wykonywałam ten zawód i to dał mi taniec i chciałam się za to bardzo podziękować - powiedziała. Trzecią parą, która tego wieczoru wyszła na parkiet, byli Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. - Genialna choreografia - przyznał Rafał Maserak. Za taniec uzyskali pierwsze w tym odcinku 40 punktów.

Po przerwie reklamowej Sebastian Fabijański i Julia Suryś zaprezentowali walca angielskiego. - To było fantastyczne - powiedziała Ewa Kasprzyk. Jury przyznało im za taniec 40 punktów. Następnie u boku Piotra Kędzierskiego pojawiła się Magdalena Tarnowska. Duet zaprezentował salsę. - Kroki salsy co prawda nie duże, ale były. Dzisiaj było dużo lepiej - stwierdziła nieco zaskoczona Iwona Pavlović. Ich występ został oceniony na 31 punktów.

Gdy wszystkie pary się zaprezentowały, przyszedł czas na drugą turę występów. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz tym razem sprawdzili się w walcu angielskim. - Duet otrzymał od jury 38 punktów.

"Taniec z gwiazdami". Paulina Gałązka nie zrezygnowała z udziału w show

Fani Pauliny Gałązki martwili się o jej udział w półfinałowym odcinku programu "Taniec z gwiazdami". W rozmowie z nami aktorka zapewniła, że zamierza rezygnować z show. - Potwierdzam, że będę brała udział w programie - usłyszeliśmy. Aktorka wyjawiła, z jaką kontuzją się zmaga. - Rzeczywiście, dwa tygodnie temu doszło do kontuzji, było to złamanie żebra bez przemieszczenia - powiedziała nam wówczas. Wspomniała także o zaleceniach lekarza, który dał jej zielone światło do dalszego udziału w programie. - Zgodnie jednak z zaleceniami lekarza mogę kontynuować udział w treningach - usłyszeliśmy. Więcej na ten temat TUTAJ.

Artykuł aktualizowany.