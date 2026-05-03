Ostatnie miejsce w finale programu "Mam talent!" zostało już obsadzone. O tzw. "dziką kartę" rywalizowały grupy taneczne Ancymony i DanceCap Academy, młody mistrz yo-yo Maciej Pałatyński oraz zespół wokalny Luna Plena. Decyzja należała do widzów, którzy oddali swoje głosy w głosowaniu internetowym.

Jak się okazało, największe poparcie zdobyła formacja Luna Plena, dzięki czemu to właśnie ona dołączuła do grona finalistów 17. edycji programu. Wyniki ogłoszono w niedzielnym wydaniu programu "Dzień dobry TVN", a reakcje internautów były w większości bardzo pozytywne. W komentarzach dominowały entuzjastyczne opinie: "Fantastyczna wiadomość!", "Choć liczyłem na Macieja Pałatyńskiego, nie mam nic przeciwko temu, że to Luna Plena trafili do finału"; "W końcu jakaś dobra wiadomość"; "Gratulacje! Wierzyłam w was"; "Moi faworyci od pierwszego występu", "Brawo, totalnie zasłużone" - czytamy.

Tym samym formacja z Zabrza wciąż ma szansę sięgnąć po główną nagrodę w wysokości 300 tys. zł. Finał "Mam talent!" wystartuje 9 maja o godzinie 19:45 w TVN.

Warto dodać, że początkowo w walce o "dziką kartę" miał wziąć udział również Miłosz Jaskuła. Ostatecznie jednak zrezygnował z udziału, a jego miejsce zajęła grupa Ancymony. Młody uczestnik zyskał dużą rozpoznawalność po pierwszym półfinale, kiedy nie udało mu się przejść dalej i emocjonalnie zareagował na werdykt. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Burza w sieci po występie dziesięciolatka w "Mam talent!". "Nie powinno się tego robić dzieciom".

Jak zapowiedziała Paulina Krupińska podczas czwartego półfinału, widzowie mimo wszystko zobaczą go jeszcze na scenie. - Miłosz Jaskuła zdecydował się wycofać z walki o "dziką kartę", ale zobaczycie go w wielkim finale, bo bardzo doceniamy jego talent. Specjalnie dla was przygotował występ specjalny - mogli usłyszeć widzowie.