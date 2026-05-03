Uczestnicy 11. sezonu "Rolnik szuka żony" wciąż się ze sobą przyjaźnią i nie kryją, iż chętnie spędzają razem czas. W 2025 roku Agata Matuszewska zamieściła zdjęcia z ich wspólnej majówki. Jak się teraz okazało, także w 2026 roku spotkali się, by spędzić razem pierwsze dni maja. Tym razem wybrali się do Sebastiana Laskowskiego. Zdjęcie uczestników, które pojawiło się w mediach społecznościowych, mogło przy tym wywołać poruszenie wśród fanów.

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy 11. sezonu pokazali się z nowymi partnerkami

"Majóweczka" - napisała pod zdjęciem ze znajomymi z programu Matuszewska. Mogliśmy na nim zobaczyć zarówno Agatę, jak i Sebastiana, Rafała Gajdę, Wiktorię Żmuda-Trzebiatowską oraz Marcina Kobiereckiego. Na tym jednak uczestniczka nie zakończyła relacji z majówki. Na kolejnej opublikowanej fotografii znajomi zapozowali ze swoimi drugimi połówkami - Agata ze swoim ukochanym Adamem, Marcin z partnerką Anią oraz, ku możliwemu zdziwieniu fanów programu, Rafał i Sebastian również stanęli, obejmując nowe partnerki.

W pojedynkę zapozowała jedynie Wiktoria, jednak nie oznacza to, że również nie weszła w nowy związek. Dotychczas nowe miłości byłych uczestników show pozostały jednak anonimowe.

Agata z "Rolnik szuka żony" pozostaje aktywna w mediach społecznościowych. O to prosiła niedawno obserwatorów

Agata stała się z czasem jedną z popularniejszych uczestniczek show. Obecnie w sieci obserwuje ją ponad 23 tys. osób. Na początku bieżącego roku rolniczka postanowiła wykorzystać swoją platformę, by poprosić obserwatorów o wsparcie. W okolicy, w której mieszka, spłonął dom, a mieszkająca w nim rodzina straciła dach nad głową. "W naszych okolicach również spłonął dom i rodzina straciła cały dorobek życia. Jeśli ktoś może wesprzeć, to wrzucam link do zrzutki, bo warto pomagać" - przekazała wówczas na InstaStories Matuszewska. Zamieściła do tego zdjęcie, na którym było widać, że wnętrze budynku zostało doszczętnie zniszczone przez żywioł. Więcej przeczytacie w artykule: "Ogromna tragedia w bliskim otoczeniu Agaty z 'Rolnika'. Zaapelowała o pomoc".