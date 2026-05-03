Ujawniono uczestniczki "Azji Express". Znacie je z show Polsatu

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar poznały się w programie "Taniec z gwiazdami"

Przyjacielska relacja tancerki i wioślarki szybko przerodziła się w coś więcej

Ich romansem żyła cała Polska, a teraz widzowie będą mieli okazję oglądać Zillmann i Lesar w programie "Azja Express".

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja formatu "Azja Express". Wiadomo już, że w programie wystąpi Małgorzata Socha. Niedawno doniesienia o udziale w show potwierdził także influencer Naruciak. Towarzyszyć mu będzie przyjaciel i muzyk Dezydery. "Wlatujemy w 'Azję Express'. Po 14 latach wspólnego grania przed kompem, pora na kooperację innego typu, na innym kontynencie. Co może pójść nie tak?" - pisał w mediach społecznościowych. To jednak nie koniec ogłoszeń.

3 maja w programie "Dzień dobry TVN" ogłoszono, że Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wystąpią w najnowszej edycji formatu "Azja Express". Warto wspomnieć, że tancerka i wioślarka poznały się na parkiecie "Tańca z gwiazdami", gdzie połączyło ich uczucie. Czy są gotowe na nową przygodę? - Cieszymy się, że spędzimy trochę czasu razem - komentowała Katarzyna Zillmann w śniadaniówce. Wioślarka i tancerka wspomniały także o swoich obawach związanych z trudnymi warunkami. - Ja się boję trochę, że będę zmęczona - powiedziała Lesar. - Z takich obaw, to ja się boję ewentualnie, że będę głodna - dodała Zillmann.

Post z informacją o udziale Zillmann i Lesar w programie pojawił się na instagramowym profilu śniadaniówki. Pod publikacją nie zabrakło komentarzy. "Cudowne, nie mogę się doczekać", "Genialna wiadomość", "Będę oglądać" - pisali internauci.

Janja Lesar o relacji z Katarzyną Zillmann. Padły szczere słowa. "Jesteśmy parą"

Lesar i Zillmann przez długi czas nie potwierdzały swojego związku. Tancerka ujawniła prawdę w wywiadzie, który ukazał się w lutym. "Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem" - powiedziała Janja Lesar w rozmowie z "Vivą!". Zaznaczyła, że chce, aby relacja z wioślarką rozwijała się w spokojnym tempie. "Teraz jest za wcześnie, ale na pewno jest to piękna relacja, która trwa" - wyznała w wywiadzie.