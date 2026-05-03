Eksperci przeanalizowali występ Dody w Krakowie. "Hymn polski jest mazurkiem, wykonała go..."

Doda pojawiła się 2 maja w Krakowie, gdzie zaśpiewała polski hymn. Tak jej występ ocenili eksperci wokalni.
2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji w Krakowie odbyły się wyjątkowe obchody święta. Na Błoniach pojawiła się Doda, która w biało-czerwonej kreacji zaśpiewała przed tłumem przybyłych polski hymn. Jej występ wzięli później pod lupę eksperci wokalni.

- Śpiewanie hymnu solo jest niezwykle wymagającym zadaniem. Doda poradziła sobie z nim doskonale. Zaśpiewała przede wszystkim prosto, z nastawieniem na treść, bez zbędnych ozdobników wokalnych, neutralnie stylistycznie - skomentował w rozmowie z Plejadą Marcin Łazarski. Zdaniem specjalisty, idealnie do wykonania Rabczewskiej pasowałby dodatkowo w tle chór.

Podobnego zdania była również Agnieszka Hekiert. - Hymn polski jest mazurkiem, Doda wykonała go dość mocno i wyraziście z lekkim marszowym wręcz zabarwieniem. Myślę, że czuć moc opowieści no i, ważne, znała tekst, a zdarzało się już nam usłyszeć wersję z innym tekstem - zauważyła ekspertka nauki śpiewu. Znawcy docenili przede wszystkim profesjonalizm, którym wykazała się przy tym artystka. 

 

Przypomnijmy, że pod nagraniami z występu Dody na krakowskich Błoniach pojawiło się prędko wiele komentarzy. Jak się okazało, użytkownicy podzielili zdanie ekspertów i również nie kryli zachwytu nad wykonem gwiazdy. "To nie było tylko wykonanie, to było coś, co czuć w środku. Ciarki, duma i serce na dłoni… Tak się śpiewa dla ludzi, nie dla sceny", "No, nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz hymn. Z dumą i klasą, brawo, Doda", "Wykonanie najpiękniejsze, jakie słyszałam, proste, bez kombinowania", "Pełen profesjonalizm! Brawo!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Zobacz: Doda zaśpiewała hymn z okazji Dnia Flagi. W sieci poruszenie. Internauci komentują

