W sobotę 2 maja w Krakowie odbyły się obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Doda pojawiła się na Błoniach, gdzie zaśpiewała na tę okazję polski hymn

Głos ws. jej występu zabrali eksperci, którzy jasno ocenili wykonanie artystki

2 maja obchodzimy w naszym kraju Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej okazji w Krakowie odbyły się wyjątkowe obchody święta. Na Błoniach pojawiła się Doda, która w biało-czerwonej kreacji zaśpiewała przed tłumem przybyłych polski hymn. Jej występ wzięli później pod lupę eksperci wokalni.

- Śpiewanie hymnu solo jest niezwykle wymagającym zadaniem. Doda poradziła sobie z nim doskonale. Zaśpiewała przede wszystkim prosto, z nastawieniem na treść, bez zbędnych ozdobników wokalnych, neutralnie stylistycznie - skomentował w rozmowie z Plejadą Marcin Łazarski. Zdaniem specjalisty, idealnie do wykonania Rabczewskiej pasowałby dodatkowo w tle chór.

Podobnego zdania była również Agnieszka Hekiert. - Hymn polski jest mazurkiem, Doda wykonała go dość mocno i wyraziście z lekkim marszowym wręcz zabarwieniem. Myślę, że czuć moc opowieści no i, ważne, znała tekst, a zdarzało się już nam usłyszeć wersję z innym tekstem - zauważyła ekspertka nauki śpiewu. Znawcy docenili przede wszystkim profesjonalizm, którym wykazała się przy tym artystka.

Przypomnijmy, że pod nagraniami z występu Dody na krakowskich Błoniach pojawiło się prędko wiele komentarzy. Jak się okazało, użytkownicy podzielili zdanie ekspertów i również nie kryli zachwytu nad wykonem gwiazdy. "To nie było tylko wykonanie, to było coś, co czuć w środku. Ciarki, duma i serce na dłoni… Tak się śpiewa dla ludzi, nie dla sceny", "No, nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz hymn. Z dumą i klasą, brawo, Doda", "Wykonanie najpiękniejsze, jakie słyszałam, proste, bez kombinowania", "Pełen profesjonalizm! Brawo!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów. Zobacz: Doda zaśpiewała hymn z okazji Dnia Flagi. W sieci poruszenie. Internauci komentują