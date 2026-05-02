"The Voice Kids" powoli kończy fazę Bitew. 18 kwietnia na pierwszy ogień poszła drużyna Cleo, a 25 kwietnia na scenie zaprezentowali się uczestnicy z drużyny Blanki. 2 maja przyszedł więc czas na młodych wokalistów z ekipy Tribbsa! Już przy trzeciej Bitwie muzyk miał spory problem z wyborem wygranego uczestnika.

Przy dwóch pierwszych Bitwach Tribbs dość szybko podjął decyzję, kto przejdzie do następnego etapu. Postawił na Alę i Amelkę. Jak trzeci na scenie pojawili się Maja, Magnus i Wiktor, którzy zaprezentowali utwór "Addicted to You" autorstwa Aviciiego. Ich wykon zwalił z nóg trenerów. Głosy były przy tym podzielone. - Magnus, jak ty się wczuwasz... Każde słowo w tej piosence, ty to czujesz od stóp do głów! Dla mnie osobiście twój wokal był najciekawszym tutaj wokalem, który ja słyszałam - oceniła Blanka. - Jesteś rewelacyjni, ale Wiktor... od początku tego programu... I'm addicted to you! (Jestem uzależniona od ciebie! - ang.) I z tobą chyba jednak bym szła dalej - dodała od siebie Cleo. Tribbs stanął więc przed trudnym wyborem.

- Kochani, ciężko mi jest, bo mam pewne wątpliwości - zaczął trener. - Wiem, jakie to jest dla was ważne, ale pamiętajcie, że to jest dopiero początek, dobra? - dodał Tribbs, nie kryjąc, iż musi zastanowić się nad swoją decyzją. - Wybieram Wiktora - powiedział wreszcie muzyk. Chłopiec przytulił uczestników, nie kryjąc wzruszenia i szczęścia.

Przypomnijmy, że 1 maja TVP potwierdziła, iż już niebawem będziemy mogli obejrzeć nowe sezony formatu "The Voice"! Stacja właśnie ruszyła z castingami do wszystkich trzech muzycznych programów - "The Voice Kids", "The Voice of Poland" oraz "The Voice Senior". Jak wiadomo, przy każdym z nich obowiązują konkretne zasady. W dużej mierze dotyczą one wieku uczestników.