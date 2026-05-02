Na 2 maja zaplanowano emisję ostatniego półfinałowego odcinka 17. edycji "Mam talent!". Tego dnia widzowie mogli zobaczyć występy takich uczestników show, jak: Zaza Team,Young Generation, Munashe, Michał Murawski, Maria Rozbicka, Margaryta Reznik, Maksymilian Rąpel, chór Luna Plena, Ksawery Podgórski oraz zespół Chair. Kto najbardziej zachwycił jury oraz widownię?

Zarówno widzów, jak i jury zachwycił występ Margaryty Reznik, która trenuje taniec towarzyski, a szczególne miejsce w jej sercu zajmują tańce latynoamerykańskie. Dziewczynka zdominowała scenę i doskonale bawiła się podczas tańca. Uśmiech nie schodził z twarzy siedmiolatki. Jury było pod wrażeniem.

Agustin Egurrola docenił technikę młodej tancerki. - Wszystko było tak, jakby tańczyli dorośli, profesjonalni tancerze. (...) Jestem pod wrażeniem - powiedział choreograf. Nie zabrakło też komplementów od Marcina Prokopa. - To kosztowało 300 tysięcy złotych, bo zasługujesz na główną nagrodę w tym programie - komplementował dziennikarz.

Przypomnijmy, że 25 kwietnia TVN wyemitował trzeci odcinek półfinałów talent show. To w nim do finału przeszli: Nina Żubrowska Mestre, a także Kaczorex, dla którego jury zdecydowało się wcisnąć platynowy przycisk.

Ten odcinek programu wywołał spore emocje, o czym mogliśmy się przekonać, śledząc komentarze na profilach "Mam talent!" w mediach społecznościowych. Internauci podkreślali, że poziom półfinału był niezwykle wysoki. W większości przypadków byli zadowoleni z tego, kto awansował do finału.

"Aj! Ależ to był trudny wybór... Byli cudowni i chciałoby się zobaczyć wszystkich w finale", "Poziom tego półfinału jeden wielki kosmos", "Nie zawiodłam się" - czytamy. Pojawiły się jednak głosy niezadowolenia. "Szkoda, stracone miejsce", "Były o wiele lepsze osoby, które zasługiwały na miejsce w finale...", "Bez komentarza" - grzmieli widzowie, reagując na decyzję jurorów.