2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tym razem obchody odbyły się także m.in. w Krakowie, gdzie na Błoniach stworzono wyjątkową instalację - kontur naszego kraju złożony z aż czterech tysięcy biało-czerwonych flag. Tłumy mieszkańców pojawiły się tam tego dnia, gdyż dodatkowo hymn Polski zaśpiewała na tę okazję Doda. W sieci pojawiła się lawina komentarzy.

Doda zachwyciła mieszkańców Krakowa. Tak ocenili jej wykon polskiego hymnu

Doda wystąpiła o godzinie 14 przed tłumem zgromadzonych na Błoniach widzów. Piosenkarka zaprezentował zarówno polski hymn, jak i jeden ze swoich hitów - "Pamiętnik". Rabczewska pokazała się przy tym w białej sukni z czerwonymi elementami oraz biało-czerwonej pelerynie, która przypominała polską flagę. Całe wydarzenie bardzo spodobało się przybyłym na miejsce osobom, jak i internautom. Pod postami w mediach społecznościowych możemy znaleźć wiele komentarzy.

"Pełen profesjonalizm! Brawo!", "Mega! Ciary!", "To nie było tylko wykonanie, to było coś, co czuć w środku. Ciarki, duma i serce na dłoni… Tak się śpiewa dla ludzi, nie dla sceny", "No nareszcie ktoś prawidłowo zaśpiewał nasz hymn. Z dumą i klasą, brawo Doda", "Wykonanie najpiękniejsze, jakie słyszałam, proste, bez kombinowania" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów pod nagraniem z występu.

Obchody Dnia Flagi w Warszawie. Tak zaprezentowała się Marta Nawrocka

Przypomnijmy, że uroczystości z okazji Dnia Flagi odbyły się również w stolicy. Pojawili się na nich m.in. Karol i Marta Nawroccy. Pierwsza dama postawiła na tę okazję na czerwony zestaw - marynarkę z paskiem w talii oraz rozkloszowaną spódnicę za kolana. O ocenę tej kreacji Plotek poprosił stylistkę Magdalenę Łyko-Grzegorzak. - Stylizacja wyraźnie nawiązuje do lat 50., a konkretnie do looku, gdzie spódnice i sukienki miały charakterystyczną linię podkreślonej talii i rozkloszowanego dołu. Dopasowana marynarka zestawiona z midi spódnicą buduje proporcje w kształcie litery X, które definiują elegancję i podkreślają atuty sylwetki pierwszej damy - skomentowała ekspertka. Zwróciła również uwagę na kolor stylizacji i buty Marty Nawrockiej. Więcej na ten temat znajdziecie w artykule: "Ekspertka oceniła czerwoną stylizację Marty Nawrockiej z Dnia Flagi. Nie owijała w bawełnę".