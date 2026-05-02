3 maja Polsat wyemituje półfinałowy odcinek "Tańca z gwiazdami"

O przepustkę do finału powalczy m.in. Sebastian Fabijański

Aktor wrzucił urocze nagranie z synem, na którym chłopiec prosi o głosy dla taty

Półfinał "Tańca z gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Na parkiecie wystąpi pięć par - Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Gwiazdy zachęcają swoich fanów do głosowania. Wyjątkowe nagranie pojawiło się ostatnio na profilu Sebastiana Fabijańskiego. O SMS-y prosił jego syn.

Sebastian Fabijański zatańczy w półfinale "Tańca z gwiazdami". "Głosujcie na mojego tatę"

30 kwietnia na profilu aktora pojawił się krótki zapis rozmowy z jego synem. - Słuchajcie kochani, mój syn ma wam coś do powiedzenia - słyszymy na wstępie głos Fabijańskiego. - Głosujcie na mojego tatę w "Tańcu z gwiazdami" - powiedział po chwili dumny chłopiec. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy zachwyconych fanów Fabijańskiego.

"Od pierwszego odcinka głosuje na najlepszą parę nr 1", "Jestem z wami od pierwszego odcinka i tamtej pamiętnej cha-chy. Głosujemy! Finał jest wasz", "Bastuś kochany, ale nie trzeba namawiać, cały czas na ciebie głosuję" - pisali. Półfinałowy odcinek zostanie wyemitowany 3 maja o godz. 19:55 w Polsacie i w Polsat Box Go. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, na kogo zamierzacie głosować!

Sebastian Fabijański i Julia Suryś zachwycają widzów "Tańca z gwiazdami". Jak dogadują się poza kamerami?

Ostatnio Fabijański i Suryś mieli okazję opowiedzieć o swojej współpracy redakcji Party.pl. - Mamy bardzo podobne poczucie humoru. Między nami jest tak dobry klimat, jest tak jasne wszystko, że my bardzo dobrze sobie życzymy, bardzo ciepło o sobie myślimy... Nikt nie chce dla nikogo źle. My mamy takie sarkastyczne [poczucie humoru - przyp. red]. Ja palnę coś, czasem Julia coś palnie - opowiadał Fabijański. - Nie mamy raczej żadnych spin. Jak coś, to się droczymy - dodała od siebie Suryś.