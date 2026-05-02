Za nami pierwszy półfinał "Must Be the Music". Wystąpiło w nim dziewięcioro uczestników. Przepustkę do finału otrzymali: Imasleep, Duet z Pienin, Wiktoria Konończuk i Marcelina Ruczyńska. To był wyjątkowo emocjonujący wieczór - nie tylko dla samych uczestników, ale również dla widzów przed telewizorami. Po emisji półfinałowego odcinka w sieci zaroiło się od komentarzy.

REKLAMA

"Must Be the Music". Ten uczestnik podbił serca widzów

Sporo emocji wzbudził brak awansu Ringo - wokalisty, którym zachwycała się na przesłuchaniach Natalia Szroeder. "Jak to bez Ringo? Serce mi pękło. Komu teraz mam kibicować? Tak mocno kciuki trzymałam, że aż mnie dłonie bolą", "No nie... Ringo powinien dostać szansę! Jestem załamana", "Wstyd i przykre, jak Polacy nie mają słuchu. Jedynie Marcycha i ta od rapu są mega oryginalne i nieprzegięte, druga dwójka na siłę... Ja bym zastąpił ich Ringo. Głos na Eurowizję" - czytamy.

Widzom nie przypadł do gustu także gościnny występ Jana Orła. "Mam nadzieję, że nie dodacie publicznie tego występu Jana Orła. Jurorzy sami się z niego śmiali, a Miuosh to się w pewnym momencie załamał", "Niby wszystko super, miał być poważny program muzyczny, a sami promujecie pseudomuzykę. Jaki był sens tego gościnnego występu pana Jana Orła? Przy całej sympatii do tego pana to jest to samo, co freak fighty tylko w muzyce, aby zrobić głupkowate show i oglądalność" - pisali. Zgadzacie się z ich słowami?

W półfinałowym odcinku gościnnie zaśpiewała również Edyta Górniak. Wokalistka wykonała utwór "Jak najdalej". "Kocham tę piosenkę!", "Ależ ona ma głos", "Największa i niezastąpiona diva" - zachwycali się internauci. Ich uwagę przyciągnęło coś jeszcze. Podczas występu piosenkarka zeszła na chwilę ze sceny, by przywitać się ze wszystkimi jurorami. Szczególnie urzekający okazał się gest Sebastiana Karpiela-Bułecki. Lider zespołu Zakopower chwycił dłoń Edyty Górniak i ją pocałował. Na twarzy wokalistki szybko pojawił się szeroki uśmiech.