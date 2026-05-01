Widzowie mogą obecnie śledzić dziewiątą już edycję "The Voice Kids", która w TVP emitowana jest od 28 lutego. Choć wielki finał jeszcze przed nami, widzowie muzycznego show już mogą zacierać ręce. 1 maja stacja potwierdziła oficjalnie, że powstanie kolejna edycja programu. Co więcej, zapowiedziano również kolejne sezony "The Voice of Poland" oraz "The Voice Senior".

"The Voice" powraca. TVP rusza z castingami

Telewizja Polska rusza z castingami do wszystkich trzech muzycznych formatów. Osoby, które chcą się do nich zgłosić, muszą wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.voicecasting.pl. Czas na zgłoszenia jest do 17 maja do godziny 23:59. Do ankiety należy dołączyć wideo z nagranym występem. "Każda osoba zgłaszająca się do jednego z trzech programów powinna nagrać dwa covery - jeden po polsku, a drugi po angielsku - do podkładu, z akompaniamentem (np. pianino lub gitara) albo a cappella. Nagrania nie mogą być edytowane za pomocą programów do obróbki dźwięku ani zawierać jakichkolwiek efektów zmieniających głos" - zaznacza TVP.

Telewizja Polska przypomina również, że do "The Voice of Poland" mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 16. rok życia, a do "The Voice Senior" - osoby, które skończyły 60 lat. "The Voice Kids" przeznaczone jest z kolei dla najmłodszych wokalistów w wieku od 8 do 13 lat. "W przypadku programu z udziałem najmłodszych zgłoszenia muszą być wypełnione wyłącznie przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Zgłoszenia przesłane przez dzieci lub inne osoby nie będą rozpatrywane. W formularzu zgłoszeniowym należy koniecznie podać adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego" - podkreśla TVP.

"The Voice Kids". Przed nami kolejne bitwy

Kolejny odcinek "The Voice Kids" zostanie wyemitowany w TVP2 w sobotę 2 maja o godzinie 20:30. Na widzów czekają ostatnie bitwy, a także sing off drużyny Tribbsa. W tym odcinku poznamy ostateczny skład finalistów, którzy już 9 maja będą walczyć o wygraną dziewiątej edycji muzycznego show. Przypomnijmy, że poza nagrodą pieniężną i kontraktem płytowym zwycięzcą otrzymuje również możliwość reprezentowania Polski na Eurowizji Junior.