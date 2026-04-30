29 kwietnia odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego Łukasza Litewki

23 kwietnia doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. To tam 57-letni kierowca śmiertelnie potrącił jadącego na rowerze Łukasza Litewkę. 29 kwietnia odbył się pogrzeb polityka, który miał charakter państwowy. Pożegnały go tłumy żałobników - wśród nich para prezydencka, premier i marszałek Sejmu. Justyna Dobrosz-Oracz również zdecydowała się na poruszający gest. Tak zakończyła swój program "Bez trybu" w TVP Info.

Pogrzeb Łukasza Litewki emitowany był przez największe stacje w kraju. Tłum żałobników pożegnał parlamentarzystę, który wyróżniał się działalnością charytatywną. Justyna Dobrosz-Oracz postanowiła oddać cześć politykowi na antenie programu "Bez trybu" w TVP Info. Zamiast części formatu "Wysokie loty", gdzie prezentowane są humorystyczne sceny z udziałem posłów, zdecydowano się na chwilę zadumy.

- Proszę państwa, dziś bez "Wysokich lotów". Pożegnajmy zmarłego tragicznie posła Łukasza Litewkę - zaczęła. - Dla niego ważna była jednostka. Dla niego w jednej ławce siedzieli prezydent i premier. Cześć jego pamięci - powiedziała na koniec dziennikarka. Na ekranach widzów pojawiły się ujęcia z pogrzebu posła. Pokazano moment, w którym Donald Tusk i Karol Nawrocki przekazują sobie znak pokoju, ściskając swoje dłonie.

W ostatnim czasie Doda miała okazję działać z Łukaszem Litewką. Piosenkarka była wstrząśnięta śmiercią parlamentarzysty, czego nie ukrywała. Wokalistka oczywiście pojawiła się na pogrzebie posła, a dzień później opublikowała na Facebooku emocjonalny post. Zamieściła w nim zdjęcie, na którym możemy zobaczyć miejsce pochówku Łukasza Litewki, a na nim morze kwiatów.

"Ten, który stawał w obronie najsłabszych i przeciwko najmocniejszym. Spoczywaj w pokoju, Łukasz" - przekazała we wpisie. Słowa, które opublikowała w mediach społecznościowych Rabczewska, znalazły się na wieńcu z czarnych róż, który złożyła na grobie polityka.