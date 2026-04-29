W "Królowej przetrwania" doszło do spięcia na linii Ilona Felicjańska-Monika Jarosińska

"Królowa przetrwania" doczekała się już trzeciego sezonu, który możemy oglądać na TVN-ie. Od początku program wzbudzał zarówno zainteresowanie, jak i kontrowersje. Powoli zbliżamy się do najważniejszych rozstrzygnięć w show. W poprzednim odcinku doszło do zaciętej walki pomiędzy Karoliną Pajączkowską a Anią Sowińską. Panie wdały się w zażartą dyskusję, o czym przeczytacie tutaj: Szokujące sceny w "Królowej przetrwania" z udziałem Pajączkowskiej i Małej Ani. "Nie duś mnie!". Co wydarzyło się w dziewiątym odcinku?

Już na początku doszło do spięcia pomiędzy Iloną Felicjańską a Moniką Jarosińską. - Zdejmujemy plecaki. Dziewczyny, zdejmujemy plecaki. Monika, zdejmujemy plecak - mówiła tuż przed pierwszym zadaniem modelka. Aktorka się zdenerwowała. - A co ty mi tak rozkazujesz? A co ja jestem jakaś nienormalna, że ja nie wiem, co mam robić? - grzmiała Jarosińska. Rozenek-Majdan zapytała, kogo wymieniłaby w drużynie Felicjańska. Ta bez wahania wskazała na Jarosińską. - Czuję się zagrożona - skomentowała aktorka, która negatywnie komentowała "matkowanie" modelki. - Trochę babciuje - mówiła. - My wiemy, że mamy zdjąć plecaki. Nie jesteśmy jakieś niedorozwinięte - kontynuowała z irytacją Jarosińska.

Rozenek-Majdan dopytała o zmiany na stanowisku kapitanek. W drużynie Kobr pozostała nią Ania Sowińska. Doszło do zaskakującej sytuacji u Bombowych Bab. - Chętnie oddam, jeżeli chcesz - stwierdziła Felicjańska, kierując słowa do Jarosińskiej. - Ja chętnie przyjmę - odpowiedziała aktorka. Pozostałe członkinie drużyny zgodziły się co do tej zmiany i od tego momentu Jarosińska przejęła funkcję kapitanki.



Drużyna Jarosińskiej przegrała i wróciła do "loser campu". - Mnie tak irytuje Ilona... Mi cały czas d********a ze starością, że jestem stara, że mam stare ciało. To się rozbierz, to porównamy. (...) Irytuje mnie naprawdę do potęgi. Ja nikogo nie dotykam, nikomu nie zwracam uwagi, nikogo nie obrażam. Ja sobie po prostu nie życzę - grzmiała aktorka. - Nie chcę użyć tego słowa na g... - dodała. - Jakiego? - dopytała Rybak. - Że jest głupia - odpowiedziała. - Wiek nie powinien definiować kobiety. Koniec kropka. Ona ma sprany łeb - powiedziała Jarosińska.

Emocje pojawiły się również przy ostatniej z konkurencji. Monika Jarosińska została w niej zdyskwalifikowana, gdyż nie przestrzegała zasad, co osłabiło drużynę. - Nie ma wrodzonego daru prowadzenia grupy. (...) Dzisiaj niestety Monika położyła tę konkurencję - komentowała z niezadowoleniem Felicjańska.