Łukasz Litewka zginął w wypadku 23 kwietnia. Pogrzeb posła odbywa się w Sosnowcu 29 kwietnia

Na miejscu pojawiły się tłumy żałobników, w tym także osoby publiczne

Wśród nich mogliśmy dostrzec m.in. parę prezydencką oraz innych polityków

Łukasz Litewka zginął w wypadku drogowym 23 kwietnia. Poseł został potrącony przez samochód, jadąc na rowerze między Dąbrową Górniczą a jego rodzinnym Sosnowcem. Miał 36 lat. W środę 29 kwietnia odbywa się pogrzeb polityka. Oprócz rodziny i bliskich, by pożegnać Litewkę, stawiły się również osoby publiczne - w tym m.in. Karol i Marta Nawroccy.

REKLAMA

Zobacz wideo Odznaczenie dla Łukasza Litewki. Order odebrał ojciec zmarłego

Pogrzeb Łukasza Litewki. Tłumy żegnają tragicznie zmarłego posła

Pogrzeb Łukasz Litewki będzie miał charakter państwowy, a ceremonia rozpocznie się o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu. Następnie kondukt żałobny ma przejść na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny. Na opublikowanych dotąd zdjęciach mogliśmy zobaczyć, że posła przybyli pożegnać m.in. Katarzyna Kotula, Katarzyna Piekarska, Mariusz Błaszczak, Włodzimierz Czarzasty, Magdalena Biejat, Krzysztof Gawkowski, Doda, premier Donald Tusk oraz para prezydencka.

Podczas ceremonii w kościele, Łukasz Litewka został odznaczony pośmiertnie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie odebrał z rąk Karola Nawrockiego ojciec zmarłego posła.

O to poprosiła przed pogrzebem rodzina Łukasza Litewki.

Przypomnijmy, że najbliżsi Łukasza Litewki wystosowali przed pogrzebem apel do żałobników. Poprosili przy tym o pewną o rzecz. "Wiemy, że wielu z was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci" - przekazano w poście w mediach społecznościowych. "On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" - przekazała rodzina zmarłego posta, odnosząc się do jego charytatywnej działalności.