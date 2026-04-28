Kolejny odcinek "Milionerów" przyniósł widzom sporą dawkę napięcia. Tym razem na fotelu naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiadła pani Klaudia z Warszawy, która od początku wykazywała się opanowaniem. Nie zabrakło jednak momentu zawahania. Pierwsze pytanie okazało się znacznie trudniejsze, niż mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Gdy padło hasło "horyzontalny", zawodniczka od razu wyczuła, że czeka ją wyzwanie. Jak sobie poradziła? Sprawdźcie!

"Milionerzy". To nie było łatwe pytanie!

Pytanie dotyczyło znaczenia słowa, które choć brzmi znajomo, nie należy do tych używanych na co dzień. "Horyzontalny, czyli" - brzmiało, a propozycjami odpowiedzi były: A poziomy, B. szeroki, C. odległy, D. nieosiągalny. Uczestniczka nie kryła zaskoczenia i błyskawicznie skomentowała sytuację. "Od razu podchwytliwe pytanie na początek. To się zawsze myli" - przyznała. To krótkie wyznanie doskonale oddało atmosferę panującą w studiu. Na szczęście bohaterka odcinka zapamiętała, że oznacza wertykalny i umiała wskazać znaczenie odwrotnego słowa. Tym sposobem wybrała odpowiedź: A. poziomy. To poprawna odpowiedź! Pani Klaudia mogła kontynuować grę.

"Milionerzy". Pytanie o polskiego piłkarza zaskoczyło uczestnika. Co wybrał?

W jednym z ostatnich odcinków "Milionerów" pojawił się Luk. Choć otwarcie mówił, że interesuje się piłką nożną, pytanie o reprezentanta Polski okazało się jednak niezwykle trudne - brzmiało ono dokładnie: Kto jest najstarszym piłkarzem, który kiedykolwiek zagrał w meczu reprezentacji Polski? Wśród odpowiedzi pojawili się znani zawodnicy: A. Artur Boruc, B. Jerzy Dudek, C. Władysław Szczepaniak oraz D. Kamil Grosicki. Bohater odcinka twierdził, że najbardziej prawdopodobną odpowiedzią jest według niego D. Nie zdecydował się na dalszą grę i opuścił studio z 75 tysiącami złotych. Okazało się, że poprawna była odpowiedź B. Jerzy Dudek. ZOBACZ TEŻ: "Milionerzy". Uczestniczka szła jak burza, aż tu nagle... Pytanie o Pogoń zmusiło ją do rezygnacji