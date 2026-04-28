Wiśniewski i Tajner razem w śniadaniówce. Była żona nie powstrzymała się od żartu

W ostatnim czasie o Michale Wiśniewskim znów jest głośno. Wszystko przez to, że 18 marca muzyk ogłosił rozstanie i rozwód z Polą Wiśniewską. - Zdaję sobie sprawę, że to jest państwa praca i z tego żyjecie, żeby to komentować, i tak też będzie, ale bardzo gorąco was proszę - ze względu na dwójkę naszych dzieci - o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni - przekazał. Teraz, ku zaskoczeniu wszystkich, pojawił się w "Pytaniu na śniadanie" i to w towarzystwie swojej byłej żony, Dominiki Tajner.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner razem w "Pytaniu na Śniadanie". "To było po złości"

We wtorek, 28 kwietnia, Michał Wiśniewski i Dominika Tajner pojawili się razem w "Pytaniu na śniadanie". Byli małżonkowie opowiedzieli o swojej relacji po rozwodzie. Na samym początku rozmowy nawiązali do poprzedniego materiału i powiedzieli, że jeździli razem na traktorze. Wtedy prowadzący Filip Antonowicz zażartował. - Jedyną rzeczą, której nie robił Michał Wiśniewski, jest udział w programie "Rolnik szuka żony". Wokalista nie zostawił tego bez odpowiedzi.

Michał nie szuka żony - odparł.

Dominika Tajner nie kryła rozbawienia i wtrąciła: "To one szukają Michała". Wtedy Michał Wiśniewski błyskawicznie zareagował na komentarz byłej żony. - To już było po złości - powiedział. - Byliśmy ognistym małżeństwem i dalej ogniście wymieniamy się zdaniami. Też sobie czasami nie żałujemy tych złośliwości, ale chcemy dla siebie dobrze i to jest najważniejsze - stwierdziła Dominika Tajner.

Michał Wiśniewski i Dominika Tajner są już siedem lat po rozwodzie. Nie ukrywają, że udało im się zbudować udaną relację i obecnie łączy ich przyjaźń. - Stworzyliśmy bardzo fajną rodzinę patchworkową. Potrafiliśmy im dać komfort dorastania. W rzeczywistości dzieci mają wspaniałe mamy. Pogodzić to tak, żeby te dzieci czuły się dobrze, to jest wyzwanie - wyznał Michał Wiśniewski. Z kolei Dominika Tajner docenia, że był mąż wciąż ma dobry kontakt z jej synem. - Dla mnie to było też bardzo ważne, właśnie jak Michał wychowywał mojego syna i że dalej mają kontakt. To jest bardzo piękne. Szanuję to, że ja mogę zawsze liczyć na Michała - powiedziała.

Michał Wiśniewski o tym, w jaki sposób można żyć w zgodzie po rozwodzie. Nie owijał w bawełnę

Prowadzący nie kryli ciekawości, w jaki sposób Wiśniewskiemu i Tajner udało się stworzyć dobrą relację po rozstaniu. Spytali ich o rady, jednak jak się okazuje, Michał Wiśniewski nie ma żadnych rad dla par, które przechodzą przez rozwód.

- Na to nie ma lekarstwa, dla tych par nie mamy żadnej rady, bo ludzi głupich, nazwijmy to w ten sposób, którzy nie potrafią ze sobą rozmawiać, nie chcą, albo robią drugiemu człowiekowi po prostu przykrość i na złość (jest cała masa - przyp. red). Od tego jest psycholog, psychoterapeuta i rady od Michała Wiśniewskiego są nie na miejscu. Natomiast dla ludzi, którzy mają dwie szare komórki, to wiadomo, że życia się nie da powtórzyć. Życie jest jedno, walka nigdy nie ma sensu z nikim, a z partnerem wyjątkowo - podkreślił