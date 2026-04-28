"Rolnik szuka żony" kolejny sezon staje się tematem do burzliwej dyskusji w sieci. Po emisji odcinka zerowego widzowie poznali kandydatów do 13. edycji, a największe emocje wzbudziła 21-letnia Justyna. Internauci zarzucili jej, że jest zbyt młoda na szukanie miłości w programie i robi to dla rozgłosu. Gdzie leży prawda i jak czuje się z tym sama zainteresowana?

"Rolnik szuka żony" i jasna odpowiedź na zarzuty. Uczestniczka ma dość

Pod fragmentami najnowszej edycji możemy znaleźć wiele komentarzy dotyczących 21-letniej Justyny. Część widzów jest zdziwiona i wytyka młody wiek. "Tutaj powinien być próg wiekowy z 30 lat. Bo niedługo 18-latków będziemy oglądać", "Jest zbyt młoda na program, ma jeszcze dużo czasu na związek", "Czy naprawdę 21-latka nie może znaleźć miłości poza telewizją?" - piszą widzowie formatu. Z tymi opiniami zapoznała się sama zainteresowana, która ma jasne stanowisko.

- Uważam, że osoba, która jest niedojrzała, może być niedojrzała przez całe życie. Przez pryzmat tego, że prowadzę swoje gospodarstwo, musiałam stać się dość szybko dojrzałą kobietą i jestem z tego powodu dumna i szczęśliwa. Dlatego czuję się dojrzała na poważny związek - przekazała nowa twarz "Rolnik szuka żony" w TVP2. Jesteście ciekawi jej losów w programie?

"Rolnik szuka żony" i cel 21-letniej Justyny. To padło w programie

Mogliśmy już zapoznać się z krótkimi wypowiedziami uczestników na temat tego, czego szukają w show. 21-letnia Justyna zgłosiła się do programu, ponieważ chce zbudować bliską, trwałą relację i w przyszłości stworzyć rodzinę. Na co dzień jest zdecydowana i pewna siebie, ale jednocześnie dba o swój wygląd i kobiecość.

Szuka partnera z charakterem - pewnego siebie, energicznego, który wniesie do jej życia spontaniczność i pomoże jej czasem oderwać się od obowiązków. Nie zależy jej na szybkim ślubie. Najbardziej odpowiada jej wysoki mężczyzna o ciemnych włosach, w wieku od 19 do 29 lat. Manowska pokusiła się o krótki komentarz na ten temat. - Szukamy mężczyzny z męską energią - podsumowała prowadząca show.